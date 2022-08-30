Отца первоклассника задержали за дачу взятки для зачисления сына в элитную школу Петербурга

Мужчину задержали за дачу взятки школе в Петербурге на зачисление ребенка в первый класс Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге отец решил устроить своего сына в самую элитную школу. Однако опоздал с подачей документов. Перед самым началом учебного года бизнесмен из Карелии, 36-летний мужчина, посчитал нужным решить вопрос с устройством ребенка в первый класс деньгами. Договорился о дачи взятки и даже передал деньги. Однако в этот момент его задержали. Об этом 30 августа 2022 года сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- Отец ребенка договорился о встрече с заместителем директора инженерно-технологической школы днем 29 августа в ресторане на Загребском бульваре. Встреча состоялась, однако дальше все пошло не по плану бизнесмена, - рассказал источник.

Как только мужчина пытался вручить конверт с деньгами, котором находились 200 тысяч рублей, представителю школы, его тут же задержали сотрудники полиции.

В итоге сын бизнесмена учиться в элитной школе не будет. А сам отец на время отправился в изолятор временного содержания. По факту дачи взятки было возбуждено уголовное дело. Проводится проверка.