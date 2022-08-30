Что изменится с 1 сентября 2022 года в Санкт-Петербурге: Расширение платной парковки, изменение платы за ЖКХ

Что изменится с 1 сентября 2022 года в Санкт-Петербурге Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С началом осени город, как правило, возвращается в деловой ритм жизни. Заканчиваются отпуска, дети отправляются в школы, студенты в университеты. В Санкт-Петербурге в сентябре горожан ждут изменения в жизни города, как например, расширение зоны платной парковки или же изменение платы за ЖКХ. Рассказываем, что изменится с 1 сентября 2022 года в Санкт-Петербурге.

Что изменится с 1 сентября 2022 года в Санкт-Петербурге

Платная парковка

В сентябре зона платной парковки в Санкт-Петербурга расширится. Теперь полностью платным станет весь Центральный район города. С 1 сентября стоянка заработает в границах "Дворцового округа" и "Муниципального округа 78". Это еще плюс 56 улиц. Узнать все адреса можно по ссылке.

Третий этап расширения намечен на 1 ноября. К зоне платной парковки подключат еще 153 улицы Адмиралтейского района. План на 2023 год - охватить часть Васильевского острова и Петроградскую сторону.

ЖКХ

1 сентября 2022 года вступил в силу постановление правительства России, по которому плата за коммунальные ресурсы, израсходованные на общедомовые нужды, будет рассчитываться по новым правилам. Однако, вместе с этим, тарифы были зафиксированы до 31 декабря, поэтому плата никак не изменится.

Коронавирус

Ситуация с коронавирусом в Санкт-Петербурге не очень стабильная, но пока не доходит до критической точки. В целом заболеваемость населения проходит спокойно. Власти города продлили ковидные ограничения на курение кальянов и митинги. Однако специальных правил с 1 сентября вводить не стали.