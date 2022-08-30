Работник органов опеки усыновил двух мальчиков для съемок детского порно в Петербурге

Мужчина усыновил двух мальчиков для съемок детского порно в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Громкая история о шайке педофилов, которые снимали порно в семилетним мальчиком в Санкт-Петербурге, обросла новыми подробностями. 22 августа полиция задержала троих мужчин 44, 55 и 56 лет. Один из них раньше работал в органах опеки и попечительства в Москве. Выяснилось, что во время работы он присмотрел двух маленьких братьев, которые остались сиротами, и оформил над ними опеку, кошмарно испортив детям жизнь.

- Из служебных материалов ему стало известно о двух братьях, оставшихся без попечения родителей. Располагая указанными сведениями, мужчина оформил над мальчиками опеку. В 2010 году он вместе с детьми переехал в Санкт-Петербург. Там совместно со своим близким знакомым злоумышленник стал использовать братьев в целях изготовления и распространения порнографических изображений. Все фотосъемки проводились с помощью профессиональной аппаратуры, - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Точно известно, что одному из детей на данный момент 15 лет. Снимать для порно мальчика начали как минимум с 2014 года, когда ему было всего семь лет.

На протяжении всех этих лет мужчины, особенно "приемный отец", кормили, одевали детей, втираясь к ним в доверие и убеждая, что с ними ничего страшного не происходит. Хотя сами раздевали мальчиков, насиловали, фотографировали и снимали видео.

Сейчас все трое мужчин уже задержаны и находятся в СИЗО на время расследование. Следствие полагает, что использовать детей мужчины могли начать значительно раньше, еще с 2000 года. Сейчас устанавливается, были ли они причастны к другим изнасилованиям малолетних.

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