СПбГУПТД вошел в мировой рейтинг университетов по версии глобального рейтинга «Три миссии университета». Фото: пресс-служба СПбГУПТД.

Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна вошел в перечень 1800 лучших вузов мира по итогам Московского международного рейтинга «Три миссии университета» в 2022 году.

СПбГУПТД стал одним из 146 российских университетов, вошедших в рейтинг по результатам исследования. В 2022 году число учебных заведений, представленных в глобальном рейтинге «Три миссии университета», увеличилось до 1800 с 1650 годом ранее. По этому параметру рейтинг является самым представительным в мире. В список лучших вошли вузы из 103 стран мира.

Как и в прошлом году, Россия замкнула тройку мировых лидеров по количеству университетов в рейтинге (146 вузов). При этом в 2022 году в глобальном списке впервые представлены учебные заведения из более чем половины субъектов РФ – из 45 регионов против 39 регионов годом ранее. Наибольшее количество сильных российских вузов сосредоточено в Москве: 37 университетов, далее следуют Санкт-Петербург (13 вузов), Татарстан (6 университетов), Томская и Тюменская области (по 5 вузов).

Результаты шестого выпуска Московского международного рейтинга «Три миссии университета» были представлены в ходе пресс-конференции, которая состоялась в ТАСС сегодня в 12.00.