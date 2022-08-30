Подозреваемого в убийстве отца бывшего игрока «Зенита» задержала полиция

Полиция задержала подозреваемого в убийстве отца экс-"зенитовца" Фото: СОЦСЕТИ

Полиция задержала подозреваемого в убийстве отца бывшего игрока футбольного клуба "Зенит" Баселя Абдулфаттаха. Нападение на Мансура Абдулфаттаха произошло на даче в поселке Коробицыно в Ленинградской области. Об этом стало известно 28 августа 2022 года. Мужчину с особой жестокостью забили камнями.

- Подозреваемого в убийстве задержали, - сообщил "КП-Петербург" источник.

Экс-жена погибшего сразу заявила, что это дело рук бывшего зятя. Женщина рассказала, что их дочь была замужем за неким бизнесменом Романом, который раньше играл в Ночной хоккейной лиги.

- Наша дочь развелась с Романом год назад, - рассказала "КП-Петербург" бывшая жена погибшего Татьяна. - У него два года назад диагностировали шизофрению, но его так и не положили в больницу. После развода он целый год преследовал нашу дочь. А две недели назад он ее избил. Мы написали заявление в СКР.

После нападения женщина с дочерью покинули свои дома и спрятались от обезумевшего мужчины в одной из гостиниц Петербурга.

Как и подозревали родные, подозреваемым оказался 45-летний бывший зять убитого.

- Сотрудниками полиции УМВД России по Адмиралтейскому району подозреваемый задержан в здании «МФЦ» по улице Садовой, - уточнили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

По факту убийства было возбуждено уголовное дело.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Эксперт объяснил, почему произошла трагедия Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

"Трагедии можно было бы избежать"

- То, что произошло - большая трагедия. Я сам играю за сборную врачей в "Ночной хоккейной лиге". Я считаю, что шизофрения (эндогенное полиморфное психическое расстройство) у Романа развилась в результате многочисленных черепно-мозговых травм, еще как вариант - употребление психоактивных веществ. При таком заболевании появляются ложные воспоминания, чувство преследования, голоса в голове. Ситуацию в данном случае усугубило то, что Роман вовремя не обратился за лечением. Дело в том, что злоупотребление психоактивными веществами, а также многочисленные черепно-мозговые травмы, присущие профессиональному спорту, рано или поздно приводит к тяжелым последствиям, нарушая не только физическое здоровье, но и приводя к психическим нарушениям, которые влекут за собой и социальные проблемы. И, как в данном случае - трагические события. Если бы ему была оказана помощь, выписана корректная терапия, например, в нашей клинике, то данной трагедии, безусловно, можно было бы избежать. Однако не стоит и забывать, что даже после совершенного преступления и отбытого наказания, человеку нужно проходить реабилитацию, чтобы подобного не повторилось впредь, - рассказал Сергей Буров, учредитель «Первой наркологической службы».

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