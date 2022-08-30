Циклон "Орнели" затопил дождями Петербург 30 августа Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Дождь в Санкт-Петербурге 30 августа 2022 года обрушился на город в 16 часов дня. В считанные минуты огромная туча накрыла всю территорию Северной столицы и часть Ленинградской области, и сразу же начала лить "как из ведра". Проблемные улицы города начало подтапливать, а ветер, сопровождающий ливень, стал валить деревья. Показываем последствия дождя в Санкт-Петербурге 30 августа 2022 года.

Последствия дождя в Санкт-Петербурге 30 августа 2022 года

Еще до начала дождя за "дело" взялся сильный северный ветер. Утром 30 августа он повалил дерево на Хрустальной улице, из-за чего оборвались провода и встало движение троллейбусов. Несколькими часами позже огромный ствол рухнул на Гданьской улице прямиком на припаркованный "Рено Логан".

Следом береза во дворе дома 3 на Бассейной улице не выдержала напора ветра и упала, выбив стекла балкона в жилом доме и раздавив машину. Благо, никто не пострадал.

Дерево выбило стекло и раздавило машину Фото: СОЦСЕТИ

Уже вечером вместе с дождями в Петербург пришли девятибалльные пробки. Наиболее плотно в центре города и на мостах. Яндекс.Карты прогнозирую, что движение станет свободным лишь к 21:00.

Город сковали 9-балльные пробки. Фото: Яндекс

Заторы провоцируют и ДТП на скользкой дороге. Столкновение на Луначарского собрало за собой еще вереницу из машин, которые пытаются объехать аварию. На улице Блюхера в сторону Кондратьевского проспекта автомобиль перегородил две полосы, машины объезжают по обочине.

На Блюхера машина перегородила дорогу. Фото: соцсети

Дождь продолжит лить до вечера 31 августа. Ожидается, что туча покинет Петербург после 20 часов. Но до того горожанам предстоит пережить еще более сильный ливень. Основной удар стихии придется на ночь. По прогнозам синоптиков, за два дня выпадет более 70 процентов от месячной нормы дождя.

Многочисленные ДТП на скользкой дороге добавляют пробок. Фото: соцсети

КОНКРЕТНО

В Петербурге дежурят городские службы для оперативной борьбы с последствиями ливня.

Сообщить об упавших деревьях, сломанных ветках, скоплении воды на тротуарах и проезжей части во время и после дождя:

Дежурная служба Комитета по благоустройству - телефон 314-60-13.

Сообщить о скоплении воды:

ГКУ Городской мониторинговый центр - телефон 004

Горячая линия Водоканала - телефон 305-09-09

Сообщить о поврежденных сетях наружного освещения, обрыве проводов:

Горячая линия ГБУ Ленсвет - 312-95-94