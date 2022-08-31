Мой ребенок - наркоман

Путь одурманивания - попытка школьника убежать от проблем в отношениях со сверстниками, личной жизни или семье. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Сегодня в России наркомания среди детей и подростков достигла колоссальных масштабов. По статистике, большинство употребляющих психоактивные вещества в нашей стране - это молодые люди до 30 лет. И все они чьи-то сыновья и дочери.

Как понять, что ребенок пристрастился к наркотикам? Почему молодые люди все чаще попадают в зависимость и как помочь избавиться от нее? Ответы на важные вопросы дал учредитель «Первой наркологической службы» Сергей Буров.

Проблема с наркотиками может возникнуть в любой, даже самой примерной и любящей семье. Наркозависимость ребенка всегда становится неприятным сюрпризом для родителей, которые впадают в шок и сокрушаются: «Ну как он мог, мы же его воспитывали и ограждали от всего дурного!»

Сергей Буров. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Дети и подростки часто знакомятся с наркотиками из любопытства, им кажется, что это модно и круто. Они видят вещества в кино и сериалах, слышат о них в современных песнях, читают информацию об этом в Интернете и лентах социальных сетей. Весь этот нездоровый информационный фон ежедневно воздействует на психику ребенка, соблазняя и подталкивая к приему наркотиков.

Некоторые дети легкомысленно полагают, что опасность запрещенных веществ преувеличена. «Я смогу остановиться в любой момент», - рассуждают они, попробовав наркотики. Однако завязать получается не у всех.

Некоторые дети через наркотики пытаются привлечь внимание родителей, которые недостаточно интересуются проблемами своего чада. Для других употребление - способ почувствовать себя независимым, выразить протест против авторитета старших.

Еще одна причина, по которой молодые люди выбирают путь одурманивания, - попытка убежать от реальных проблем в отношениях со сверстниками, личной жизни или семье. Но такой «бунт» становится непоправимой ошибкой.

СПРАВКА

«Первая наркологическая служба» - это клиника наркологии и психиатрии экспертного уровня, которая помогает людям с зависимостью снова стать здоровыми и свободными. Служба взяла лучшее из различных моделей лечения и реабилитации и построила собственную высокоэффективную программу, которая позволила вернуться к полноценной жизни тысячам пациентов.

ВОПРОС - РЕБРОМ

Что делать, если чадо употребляет

Сергей Буров, учредитель «Первой наркологической службы»:

- Главное не опускать руки. Любая зависимость обратима, и ее можно победить, однако делать это лучше на раннем этапе. При этом не стоит думать, что проблема уйдет сама - без помощи специалистов тут не обойтись. Важно признать проблему и решиться обратиться за помощью в «Первую наркологическую службу». Не переживайте, сегодня подобное лечение проводится анонимно.

НА ЗАМЕТКУ

Как понять, что пора бить тревогу?

По внешним признакам: бледная кожа с покраснениями, суженные или расширенные зрачки, следы от уколов, покраснение глаз.

Странное поведение: несвязная или слишком быстрая речь, вялость или возбужденное состояние, потеря внимания, провалы в памяти, пассивность, проблемы со сном, снижение успеваемости, исчезновения из дома без объяснений, резкая смена настроения, странные звонки и разговоры, подозрительные новые знакомые.

Подозрительные предметы в доме: шприцы, закопченные ложки, фольга, странные капсулы и пузырьки.

Клиника «Первая наркологическая служба»

Телефон для бесплатной консультации: +7(812) 984-50-48

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