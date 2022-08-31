Модель Олеся Малибу заявила о задержании подозреваемого по делу о смерти звезды «Дома-2» Анастасии Кочервей

Тело звезды нашли в реке ФОТО: соцсети

В конце августа на берегу реки в Петербурге нашли тело 28-летней Анастасии Кочервей, которая прославилась после участия в телепрограмме «Дом-2». По словам друзей, последнее время эффектная блондинка подрабатывала в эскорте. Разбираясь в гибели красавицы, следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. По словам подруги звезды Олеси Малибу, подозреваемого уже удалось задержать.

- Я прочитала в СМИ, что вменяют убийство по неосторожности. Если вменяют, значит, кому-то. Но следователям я еще не звонила, — делится предположениями Олеся в разговоре с «КП-Петербург».

По рассказам друзей, девушка подрабатывала в эскорте ФОТО: соцсети

Вывод логичный, но, судя по всему, не совсем верный. Официальной информации о задержании преступника или хотя бы наличии подозреваемого пока нет. По рассказам друзей, девушка часто встречалась с влиятельными мужчинами и незадолго до смерти даже получала угрозы из-за того, что хотела увести из семьи одного из них.

Информации о дате и месте похорон Анастасии Кочервей пока тоже нет. Однако Олеся утверждает, что все дело в финансовом положении семьи убитой.

- Они ждут материальной поддержки от СМИ, ждут, что им оплатят дорогу и похороны. Они хотят заработать на интервью, - утверждает Малибу.

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