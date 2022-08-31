«Девочка была в футболке с медвежонком»: СКР просит помочь установить личности родителей, которых жестоко убили с ребенком в 2008 году в Ленобласти

Тела родителей и ребенка нашли в реке в разные годы ФОТО: пресс-служба ГУ СК России

С октября 2021 года следователи ломают головы над загадочным убийством семьи с ребенком и неизвестного мужчины, которое произошло несколько десятков лет назад. Напомним, сначала в 2008 году были найдены тела двух мужчин и женщины. Все они были убиты, но личности неизвестных так и не удалось установить. Спустя 13 лет на этом же месте в сумке с гирей был найден труп маленькой девочки.

- В ходе проведения экспертиз было установлено, что мужчина на вид 45-55 лет и женщина на вид 45-50 лет являются кровными родителями девочки. Мужчина, которому на вид 50-70 лет родственником не является, однако его смерть наступила одновременно с данными лицами, - сообщили в пресс-службе СУ СК России.

Полиция ищет тех, кто хоть что-то знает об убитой семье ФОТО: пресс-служба ГУ СК России

Убийство произошло в 2008 году. Только вот заявлений о пропаже семьи в те годы не поступало, что значительно усложнило раскрытие таинственного и жестокого убийства. Лишь недавно по останкам удалось создать примерные портреты погибших.

- У первого мужчины широкие сросшиеся брови, одет он был в брюки черного цвета, спереди и сзади имеющие по два накладных кармана. На нем также была майка хлопчатобумажная желтого цвета, с надписью на передней поверхности «WrangLer JENS COUTURE». У мужчины отсутствуют несколько зубов, которые были удалены при жизни, - поделились подробностями в СК.

Второй мужчина был одет в черный свитер и темно-синие спортивные брюки с голубыми лампасами. Снизу была и хлопчатобумажная футболка красного цвета с воротником на молнии. У убитого отсутствовала часть желудка, которая была хирургически удалена еще при жизни.

- Женщина была одета в блузку с коротким рукавом из плотной гофрированной ткани зеленого цвета с отложным воротником, на передней поверхности имеющую два накладных кармана. На ее безымянном пальце правой руки имелось обручальное кольцо из металла желтого цвета, - уточняют в СК.

Расследование идет еще с 2008 года ФОТО: пресс-служба ГУ СК России

Девочке, чье тело удалось найти позже всех, на момент смерти было от 7 до 9 лет. В тот страшный день на ней были черные колготки, темно-зеленая футболка с медвежонком и черная вязаная кофта с изображением трактора. Украшением стали темно-серые деревянные бусы на черной веревочке.

- Следственные органы СК России обращаются к гражданам, которые могут обладать какой-либо информацией о безвестном исчезновении из любых регионов России семей в составе муж-жена-дочь, с просьбой сообщить любую информацию в отдел дежурных следователей по телефону 8-812-492-01-58 или следователю Борисову Денису Александровичу (в чьем производстве находится уголовное дело) по телефону 8-952-266-92-44, - призывают в пресс-службе СК.

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