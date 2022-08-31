Огромный якорь с корабля 19 века подняли со дна Финского залива у форта в Кронштадте

Старинный якорь нашли у форта "Александр первый" в Кронштадте. Фото: "Остров фортов"

Старинный якорь подняли со дна Финского залива возле форта «Александр Первый» в Кронштадте. Конструкцию огромных размеров нашли во время реставрационных работ. Напомним, форт уже на 80 процентов выглядит точь-в-точь как в первой трети XX века. «Александра» собираются включить в туристский кластер «Остров фортов», чтобы отвозить туда всех желающих. Якорь нашли возле сооружения в ходе геологических изысканий. Артефакт передали ученым.

- Якорь размерами 5 на 3 метра законсервировали и отправили на исследования. По предварительным оценкам ученых, такие якоря активно использовали на кораблях во второй половине XIX века, - рассказали в пресс-службе «Острова фортов».

За "малышом" присмотрят ученые. После консервации и исследований якорь отдадут в музей. Фото: "Остров фортов"

Но якорь оказался не единственным сюрпризом «Александра Первого». Ранее реставраторы обнаружили на причале форта недостающие чугунные элементы от красивой обходной галереи. Кроме этого ученые наткнулись и на гранитные рамы для пушек и рельсы, с помощью которых подвозили снаряды. Артефакты обещают сохранить и разместить в экспозиции в музее форта.

Добавим, что сейчас в Кронштадте реставрируют еще два форта – «Кроншлот» и «Петр Первый». Наряду с «Александром Первым» они входят в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Помимо музеев на территории фортов откроют кафе, гостиницы, магазины сувениров и тематические площадки для отдыха и проведения культурных мероприятий. Открытие запланировано на 2026 год.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Остров фортов» дополнили фуд-кортом и спортплощадкой

В Кронштадте открылась третья очередь музейно-исторического парка. Масштабы строительства оценил президент РФ Владимир Путин (подробности)