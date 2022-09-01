«ПромТехДизайн – КТМУ» открыл свои двери для первых студентов «Профессионалитета». Фото: пресс-служба СПбГУПТД.

Сегодня в 11:30 утра в Колледже технологии, моделирования и управления Университета промышленных технологий и дизайна прозвучали фанфары в честь первых в России студентов, поступивших на специальности «Профессионалитета». Для них распахнул свои двери кластер обувной и кожгалантерейной промышленности Санкт-Петербурга на базе СПбГУПТД.

Главной особенностью федерального проекта «Профессионалитет» является синхронизация предложений образования и потребностей рынка труда. Представители производства активно включаются в процесс подготовки молодых специалистов, что позволяет выпускать готовые кадры «под ключ» и актуализировать содержание образовательных программ под потребности предприятий с сокращением сроков обучения.

Опорными работодателями проекта, которые активно участвуют в реализации образовательных программ и создании самого кластера, стали ведущие предприятия отрасли: АО «Производственно-технологическая компания «Модерам», ООО «Фабрика нестандартной обуви «Меркурий», ООО «Кожгалантерейная фабрика «Альянс», ООО «Орто-Технологии» и ООО «Рассвет».

На открытии кластера к студентам и их родителям обратился председатель Совета ректоров вузов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, ректор СПбГУПТД Алексей Демидов:

- Наш кластер является единственным центром по подготовке кадров для обувной промышленности в стране, поэтому мы нацелены на то, чтобы Санкт-Петербург стал доминантой в развитии кадрового потенциала для обувной и кожгалантерейной отраслей по всей России. Опираемся мы и на историческую составляющую, ведь ленинградская школа обувщиков всегда была кузницей кадров для всей отрасли.

Фото: пресс-служба СПбГУПТД.

Весь летний период в учебном корпусе на Цветочной улице, 8 велись работы по капитальному ремонту помещений трех этажей, холлов, коридоров, лестниц, входной группы и фасада здания. Одновременно осуществлялись закупки современного оборудования, компьютеров, программного обеспечения. Общее финансирование кластера составило 133 млн. руб., из которого средства федерального бюджета – 100 млн. руб., внебюджетные средства университета – 20 млн. руб., софинансирование проекта опорными предприятиями реального сектора экономики – 13 млн. руб.

На первом этаже кластера «ПромТехДизайн – КТМУ» расположен учебно-лабораторный сектор, на втором – аудитории для творческой подготовки будущих специалистов легкой промышленности, на третьем размещается учебно-производственный цех. Готовятся к запуску лаборатории биомеханики движения стопы, лаборатории аддитивных и информационных технологий для 3D-сканирования, 3D-печати исоздания 3D-моделей, лаборатория материаловедения, лаборатория конструирования обуви и сумок, а также учебно-производственный сектор с участком раскроя, швейной мастерской и сборочным цехом.

Фото: пресс-служба СПбГУПТД.

От лица Губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова студентов и преподавателей поздравил председатель Комитета по науке и высшей школе Андрей Максимов: «Вы выбрали правильное направление для своей профессиональной деятельности и теперь вы будете учиться в Университете промышленных технологий и дизайна, в одном из лучших технических вузов России. Я желаю вам стать настоящими профессионалами, в которых нуждается Санкт-Петербург и вся наша страна».

Фото: пресс-служба СПбГУПТД.

Вместе с амбассадорами федерального проекта порядка 300 студентов, поступивших в Колледж технологии, моделирования и управления СПбГУПТД, приняли участие в едином флэшмобе, который стартовал 1 сентября в 28 регионах страны. Ребята танцевали под гимн «Профессионалитета» на Дворцовой площади и в родном колледже. На классном часе со своими педагогами они разобрали карьерные карты и наметили путь развития в профессии, а затем прошли интерактивный квест- экскурсию, где изучили инфраструктуру исследовательских лабораторий и производственных цехов.

Первые тестирования нового оборудования продемонстрировали технологи компаний-работодателей, вошедших в партнерскую сеть кластера легкой промышленности совместно с СПбГУПТД. Студентов-первокурсников они познакомили с работой швейного участка, раскройных комплексов, 3D принтеров в лаборатории аддитивных технологий и другим оборудованием центра.

Фото: пресс-служба СПбГУПТД.

Заместитель генерального директора по сертификации и взаимодействию с организациями АО «ПТК «Модерам» Андрей Басавин:

- Поступив на обучение в наш кластер, студент получает интересную творческую профессию, предложения трудоустройства, возможность роста, карьерные перспективы внутри предприятия или открытия собственного дела.

Генеральный директор ООО «Фабрика нестандартной обуви «Меркурий», руководитель образовательных программ кластераСергей Щербаков:

- Уникальность нашего кластера заключается в том, что головной организацией продвижения проекта является мощная машина – Университет. Благодаря этому мы являемся единственным центром, который может предложить студенту вертикальное развитие внутри компаний от рабочей специальности до доктора наук, а предприятию –возможность направлять перспективных сотрудников на обучение в кластер на любом этапе карьеры.

Напомним, по результатам конкурса Министерства просвещения России по реализации федерального проекта «Профессионалитет» Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна вошел в число первых 70 кластеров, на базе которых создаются современные образовательно-производственные центры по наиболее востребованным отраслям промышленности для нашей страны.