«Было круто и интересно!»: ученики рассказали, как прошло 1 сентября в Мурино

Первоклассников поздравили с началом учебного года и сказали напутственные слова. Фото: Сергей Тарасов.

Улыбки, эмоции и, конечно, цветы - без этого 1 сентября не обходится. А что, если торжественная линейка не только важное мероприятие, на котором школьников поздравляют официальные лица, но и театральное представление? Именно такой была линейка в Муринском центре образования № 4, в которой приняла участие новая начальная школа, открывшаяся в Мурино накануне учебного года.

Школьников и их родителей поздравили руководители центра образования, представители администрации Мурино, гости торжества.

Ученики новой начальной школы получили подарки от «Комсомолки». Фото: Сергей Тарасов.

Новая начальная школа предполагает обучение детей с 1-го по 4-й класс с углубленным изучением предметов эстетического цикла. Классы расположены в школе искусств «Пантеон» по адресу: бульвар Менделеева 7, корпус 1. Это просторные светлые помещения, оборудованные функциональной и эргономичной мебелью для учеников и учителей. Предусмотрена отдельная раздевалка. В школе есть собственная столовая, которая предлагает пятиразовое питание.

- Особенность нашей школы - индивидуальный подход к каждому ребенку и углубленное изучение предметов художественно-эстетического цикла: изобразительного искусства, музыки, литературы, хореографии, театрального искусства, - говорит основатель начальной школы, предприниматель Анжела Цапко.

Праздничное угощение в школьной столовой удивило своим разнообразием. Фото: Сергей Тарасов.

Количество учеников в классе не более 10-11 человек. По словам учителя, это позволит больше времени уделять каждому ученику. Скоро класс будет оборудован интерактивными модулями, которые сделают обучение еще более интересным и эффективным. Но уроки, домашние задания, контрольные - это все завтра, а пока первоклассники с удовольствием делятся впечатлениями. В том числе и о подарках, которые «Комсомольская правда» подарила каждому первоклашке новой школы.

- Мне очень понравилось. Сначала мы были на линейке, потом посмотрели представление, а когда пришли в класс, нас угостили вкусным тортом! Было здорово! - рассказал первоклассник начальной школы «Пантеон» Никита.

Руководство школы подготовило для первоклассников сладкий подарок. Фото: Сергей Тарасов.

Обучение в новой начальной школе соответствует федеральным стандартам согласно ФГОС начального школьного образования РФ (с 1-го по 4-й класс). Кроме того, используются дополнительные программы - «Музейная педагогика», «Вселенная воды», «Зоопарк», которые реализуются совместно с музеями Петербурга и Ленинградским государственным зоопарком.