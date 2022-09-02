«В Мариинке можно увидеть то, что в кино не покажут»

Только в сентября Мариинка даст 82 спектакля. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Мариинский театр открыл 240 сезон. Накануне в связи с юбилейной датой в студию Радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге на 92.0 FM заглянули руководитель подразделения маркетинга, PR и массовых коммуникаций Алина Белковская и руководитель службы медиа-вещания Евгений Барбашин.

ПЕтипа и «ТоскА»

Ведущая Алеся Крупанина: Сезон в вашем театре закрылся только в середине августа, а открылся уже 2 сентября. Это как?

Алина Белковская: Тяжело. Пожалуй, это самый короткий из межсезонных отпусков, которые были в истории театра.

Евгений Барбашин: Самое сложное было успеть привести в порядок за столь недолгое время инженерные системы и сценические технологии.

А.К.: Ваш театр решил побить все рекорды: на сайте заявлено, что в этом году будет 82 спектакля.

А.Б.: Это только в сентябре.

А.К.: В месяце всего 30 дней, зачем так много?

А.Б.: Вообще-то не много. Это стандартный минимум Мариинского театра. У нас только в Петербурге три сцены и на каждой что-то идет, кроме вечерних есть еще дневные спектакли. Так вот и набирается.

Руководитель подразделения маркетинга, PR и массовых коммуникаций Мариинки Алина Белковская. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

А.К.: Мне всегда казалось, что в Мариинку ходит очень узкий круг дилетантов и любителей, несколько сотен человек, а для всех остальных - это чуждый мир. Я правильно понимаю ситуацию?

А.Б.: Скорее не несколько сотен, а несколько тысяч. Потому что только на новой сцене, например, 1800 мест и они каждый вечер заполняются людьми. Да, это зрители, которые либо уже что-то понимают в театре, либо пытаются в нем разобраться. Мариинка ставит сегодня перед собой задачу привлечь к себе тех, кого театр как таковой не интересует вообще. Тех, кто проходит мимо и, может быть, даже не знает, что это здание театра. Я как-то подслушала разговор двух двадцатилетних парней о том, кто же такой ПЕтипа и почему опера называется «ТоскА». Проблема в том, что зачастую те же молодые люди не хотят ходить в театр потому, что им навязывают его, как сущность, которая поможет им окультуриться. Мол, повышайте свой культурный уровень. Но дело-то не в этом. Мариинский театр - это не о культурном уровне, а о возможности прожить новый эмоциональный опыт, испытать те чувства и ощущения, которых не дает обычная жизнь. Ты можешь прийти, оказаться в темном зале и увидеть то, что даже кино тебе не покажет. Ты можешь погрузиться в мир чужих переживаний и увидеть там себя.

«Золушка» и треугольник Карпмана

А.К.: А что сказать людям, которые считают, что оперным искусством можно пытать?

А.Б.: С такими людьми нужно разговаривать для начала не про оперу и вообще не про театр. Тут на сцену должно выйти маркетинговое разделение по интересам. Надо задать вопрос: а почему опера для вас - пытка? Я спросила одного своего знакомого, увлеченного психологией: о чем опера «Золушка» и видел ли он ее в Мариинке? Он начал мне пересказывать сказку. Тогда я спросила в курсе ли он, что это сказка о треугольнике Карпмана.

А.К.: Так, вот тут и я подвисла, разъясните.

А.Б.: Треугольник Карпмана - это психологический феномен, когда человек решает свои проблемы и внутренние конфликты, постоянно перемещаясь между тремя ролями - жертва, спаситель, палач. То есть, сперва он страдает, потом начинает помогать другим потому, что не понимает, как спасти себя и вдруг, когда тот, кого он спасает оказывается близок к спасению у него включается другой инстинкт. Как так, ты спасаешься, а я-то не спасаюсь, поэтому мне тебя надо замочить. Превращается в палача. И когда я говорю, что «Золушка» в постановке Мариинки - это про треугольник Карпана, у людей возникает живой интерес. Спрашивают, а как можно было вообще «Золушку» в эту тему вписать? Отвечаю: посмотрите, там нет ни туфельки, ни принца. Следите за нашими новостями и оставайтесь в тренде.

А.К.: Вот мы и следим. А что там у вас за новая стриминговая платформа появилась, Евгений, у вас же вроде был «Мариинский ТВ».

Е.Б.: Именно, а это сейчас его перезапуск. «Мариинский ТВ» был создан 12 лет назад и тогда мы ориентировались на онлайн и прямые эфиры в отрывках. И много было вопросов от зрителей, а где посмотреть тот или иной спектакль целиком. Теперь мы наши ресурс, где можно разместить записи на постоянной основе. Часть контента можно увидеть на коммерческой основе, за 79 рублей.

Навязанные стереотипы

А.К.: Просто «сумасшедшие» деньги! Но, скажите, если я посмотрю все на вашем сайте, зачем мне тогда идти в театр?

Е.Б.: Видеоверсия спектаклей - это совершенно отдельный жанр. Тут подключается режиссер, который берет крупные планы, красивые пробежки, делает акцент на ключевых для развития сюжета элементах. Но мы все-таки считаем, что человек, посмотрев видеоверсию, заинтересуется и придет в театр, чтобы увидеть все это вживую. Уверен, что иногда нужно просто прийти, сесть, расслабиться и получить удовольствие, не пытаясь разобраться в деталях режиссерской концепции. Это тоже способ восприятия искусства и открытия для себя чего-то нового.

А.Б.: Во-первых, это просто красиво.

Руководитель службы медиа-вещания Мариинки Евгений Барбашин. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

А.К: Но, если я приду с детской наивностью и попаду на Вагнера, например, то наверняка столкнусь с неудачей.

А.Б.: Лучше всего на Вагнера смотреть простым зрением, без музыковедческих очков и слушать обыкновенным ухом. Как правило, люди делятся на две категории: те, кто любит Вагнера и те, кто его еще не слышал. Мариинка, кстати, дает все его произведения. К сожалению, очень часто мы относимся к опере, к конкретным композиторам или музыкантам только на основании того, что мы о них слышали. Но это может быть таким же стереотипом, что в Мариинку не попасть или, что билеты там стоят, как крыло самолета. И для того, чтобы эти стереотипы разломать, нужно иметь мотивацию, а иногда достаточно, как говорит Евгений, просто расслабиться.

Процесс реанимации

А.К: Правда ли, что Валерий Гергиев хочет реанимировать некоторые старые постановки?

А.Б.: Да, Валерий Абисалович воссоздает сейчас спектакли 60-х -90-х годов, которые не шли в Мариинке по 20-30 лет.

Е.Б.: Идея в том, чтобы возобновить те достойные постановки, которые давно ушли из репертуара. Например, «Любовь к трем апельсинам» Прокофьева. Я видел эту оперу в детстве, и она мне очень нравилась. «Волшебная флейта» Моцарта- это часть золотой коллекции классицизма просто обязана вернуться в наш репертуар. И уже вышла возобновленная комедийная опера «Дон Паскуале» Доницетти.

А.К: А что это у вас за программа такая «Выходные с Чайковским»?

А.Б.: Не поверите, это, когда по выходным идет Чайковский. Просто Петр Ильич один из самых востребованных композиторов в Мариинском театре.

Е.Б.: Кстати, программа на любой вкус: от балета «Щелкунчик» и оперы «Евгений Онегин» до легких для детей и сложных симфонических концертов.

А.К: Подписавшись на вашу стриминговую платформу «Мариинский ТВ», вопросы там задавать можно?

А.Б.: Конечно, и узнать, например, что опера и балет – это больше, чем просто музыка, движение и голос, что декорации могут стоить несколько десятков тысяч, что на сцене могут одновременно выступать более ста человек и что билеты в наш театр стоят не 35 тысяч рублей, а гораздо меньше. У нас также мощное сообщество ВКонтакте и Телеграме. Мы всегда готовы рассказать каждому о том, что ему интересно.