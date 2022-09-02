Средние зарплаты петербуржцев вырастут до 103 тысяч рублей к 2025 году

Прогнозы на три года вперед сделали в комитете по экономической политике. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

82 260 рублей… Такую зарплату в среднем получали петербургские врачи, учителя, экономисты, официанты, строители и тысячи других специалистов с января по июль 2022 года. Конечно, жаль, что без этой важной приписки «в среднем» цифра звучит только как сказка для многих трудяг.

Показатели по средней номинальной зарплате в Петербурге озвучил врио председателя Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Алексей Зырянов на нулевых чтениях городского бюджета в ЗакСе. Приятные глазу цифры рассчитаны до вычета налогов и намешаны из девятнадцати различных сфер работы.

В 2023 году, как прогнозирует комитет, средние зарплаты горожан вырастут до 88,4 тысяч рублей, в 2024 – до 96 тысяч, в 2025 – аж до 103,6 тысяч рублей.

БОГАТЫЕ ФИНАНСИСТЫ И БЕДНЫЕ ПАРИКМАХЕРЫ

Самой прибыльной, если верить графику Петростата по итогам июня (более свежие июльские данные ведомство еще не подготовило), оказалась добыча полезных ископаемых. Петербуржцы, задействованные в этой сфере, получали в среднем 179,4 тысячи рублей в месяц. На второе место вышла обширная сфера «информации и связи» - ее специалистам платили около 149,2 тысячи рублей. Тройку лидеров замкнули экономисты, финансисты и страховщики со средней зарплатой 144,5 тысячи.

Меньше всего сейчас получают парикмахеры и официанты, больше всего - экономисты и работники сферы добычи полезных ископаемых. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Самые невысокие зарплаты оказались у работников гостиниц и общепита (44,8 тысячи рублей в месяц), администраторов (45,4 тысячи рублей) и сотрудников расплывчатой сферы «предоставление прочих видов услуг» (50,6 тысячи рублей). На самом деле, здесь задействованы мастера по ремонту компьютеров и бытовой техники, сотрудники химчисток и ателье, парикмахеры, татуировщики, фитнес-тренеры и другие.

По сравнению с прошлым годом доходы горожан подросли на один процент, подсчитал Зырянов. До 2025 года, по прогнозам властей, зарплаты вырастут в среднем еще на 8 процентов.

А вот медианная зарплата, которая считается более объективным показателем, нежели средний заработок, вылилась совсем в другие цифры. По подсчетам компании по поиску работы HeadHunter, за полгода медианная зарплата остановилась на показателе примерно 62 тысячи рублей.

- В целом же с января по август медианная зарплата в Петербурге составляет 61 700 рублей, это также выше прошлогодних значений на 7 процентов, или 4100 рублей. Таким образом, рост зарплат на рынке труда Северной столицы действительно есть. За последние 30 дней медианная зарплата составляет чуть более 62 тысяч рублей. Это на 15 процнтов выше, чем в среднем по России, - рассказала «КП» руководитель пресс-службы hh.ru по Северо-Западу Мария Бузунова.

КАК СЧИТАЮТСЯ ДЕНЕЖКИ?

Медианной зарплатой считается величина, которая делит всех работников на два равных лагеря: тех, у кого плата выше заданной суммы, и тех, у кого ниже. На выходе получаем сумму, которую отдают за работу среднестатистическому трудяге. Пример для понимания: если в штате работают 5 человек и получают 60 тысяч, 45 тысяч, 20 тысяч, 17 и 15 тысяч рублей, то медианной зарплатой будет 20 тысяч. Золотая середина.

Зарплаты в сферах науки и образования, фитнеса и обслуживания немного снизились. Фото: Артем КИЛЬКИН

А вот средняя зарплата высчитывается по другой формуле. Фонд начисленной зарплаты всех работников из абсолютно всех сфер деятельности (то бишь сумма всех-всех зарплат) делится на среднесписочную численность всех-всех работников. Эта численность складывается из ежедневных (за нужный период) показателей количества людей, выходящих на официальную работу.

КОНКРЕТНО

Несмотря на общий рост зарплат, кошельки у работников некоторых сфер слегка погрустнели.

На 17% упали зарплаты в сфере домашнего и обслуживающего персонала.

На 6% - в сфере фитнеса.

На 4% - в сфере науки и образования.

А выросли, по подсчетам hh.ru, зарплаты у риелторов, аналитиков, операторов кол-центров и работников еще двадцати сфер деятельности.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В Ленобласти среднемесячная зарплата за те же полгода оказалась куда скромнее - ленинградцы получили примерно 56 741 рубль за этот период. Больше всех по результатам июня зарабатывали ученые и техники (84,4 тысячи рублей в месяц), газовщики и электрики (82,6 тысячи рублей), специалисты обрабатывающих производств (70,9 тысячи рублей). Меньше всех - все те же категории, что и в Петербурге. Разброс между их зарплатами составил 30,8-41,8 тысячи рублей.