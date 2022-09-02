Население Санкт-Петербурга к середине 2022 года составило почти 5,4 млн человек

Рождаемость, между тем, слегка снизилась по сравнению с прошлым годом. Фото: Артем КИЛЬКИН

Петербургские власти обсудили развитие города в текущем году и озвучили планы на ближайшие три года. Если совсем коротко по итогам полугода, то региональные и национальные проекты финансируются все щедрее, стройки идут полным ходом, туризм потихоньку восстанавливается, а зарплаты у горожан, в среднем, растут. Но обо всем по порядку, а начнем с городского кармана-казны.

Доходы в бюджет стали выше, сказывается рост налогов по все отраслям. За полгода в казну Петербурга поступило свыше 800 миллиардов рублей, а до конца года доходную планку планируют преодолеть мощным прыжком.

- По нашим оценкам, планку по объему доходов в один триллион рублей мы преодолеем уже в этом году, - заявил губернатор Александр Беглов.

СТРОИТЕЛЬСТВО И ЗДОРОВЬЕ

Со строительством в Петербурге все стабильно, отметил врио главы комитета по экономической политике и стратегическому инвестированию Алексей Зырянов. Несмотря на пандемию и санкции, в городе достойно держатся темпы по вводу жилья: только за прошедшие полгода построено 2 млн «квадратов» жилья. До конца года эта цифра подрастет до 3,4 млн кВ.м, а за 2023-2025 годы власти планируют возвести 8 млн кВ.м жилья. К слову, по нацпроекту «Жилье и городская среда» в 2021 году 209 человек переехали из ветхих домов-развалюх в хорошие квартиры, 155 тысяч семей улучшили условия, а в городе ввели 3,5 млн «квадратов» жилья. Финансирование этой программы выросло в 2,3 раза.

Строительство идет в хорошем темпе, несмотря на пандемию и санкции. Фото: Артем КИЛЬКИН

Финансирование проекта «Здравоохранение» тоже выросло в 2 раза.

- В городе модернизировали 10 сосудистых центров, открыли два центра амбулаторной онкологической помощи, построили две детские поликлиники и закупили 22 единицы медоборудования, - отчитался Зырянов.

До конца года власти намерены открыть еще три центра онкопомощи, достроить детский туберкулезный санаторий, потратиться на 1000 единиц медоборудования и капитально отремонтировать 89 больниц и поликлиник.

ТУРИЗМ И БИЗНЕС

Туризм еще не вернулся к допандемийным успехам, но очень старается. В прошлом году в Северной столице гостили 5,5 млн туристов, причем большинство из них – россияне. Один из больших планов туристической сферы – это открытие в Петербурге центра компетенций в сфере туризма. Пока профильный комитет обсуждает концепцию и функционал центра.

Все неплохо, по мнению властей, и в делах денежных у горожан. Среднемесячная зарплата в 2022 году составила 81,3 тысяч рублей, в 2023 прогнозируют ее рост до 88,4 тысяч, в 2024 – до 96 тысяч, в 2025 – аж до 103,6 тысяч рублей.

Малый и средний бизнес города пока еще терпит сложности из-за пандемии и санкций, но власти поддерживают предпринимателей снижением налогов и долговой нагрузки, микрозаймами, открытием центров «Мой бизнес» и запуском городского акселератора, где любой бизнесмен сможет использовать цифровые сервисы для своего дела.

Несмотря на трудности, самозанятых в Петербурге становится все больше: с 2020 года их число выросло с 107 тысяч до 351 тысячи человек. Город занял третье место в России по количеству самозанятых.

А вот туризму пока трудно восстановиться до доковидного уровня. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ЭТО ИНТЕРЕСНО

В 2021 году петербуржцы жили, в среднем, 72,5 года. Показатель считается выше, чем в среднем по всей стране. К 2025 году этот возраст намерены поднять до 74,5 лет.

Население Петербурга к началу 2022 года – 5 377,5 тысяч человек. К 2025 году власти планируют подтянуть эту цифру до 5 396,9 тысяч.

В 2022 году родились 20,3 маленьких петербуржцев, хотя в прошлом году на свет появилось на 707 детишек больше

А вот число умерших в этом году сократилось на 2,9 тысячи человек до 29,9 тысяч человек.