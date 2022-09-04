Обнаженная девушка устроила эротическую фотосессию на фоне выставки, посвященной Великой Отечественной войне

Выходка пары попала на видео ФОТО: предоставлено "КП-Петербург"

Молодая пара устроила сомнительный «перформанс» на выставке в Петербурге. На фоне экспозиции, посвященной Великой Отечественной войне, девушка решила поднять платье и сфотографироваться обнаженной. Все происходящее попало на камеры видеонаблюдения. Пока шокированные поведением посетителей сотрудники приходили в себя, утихомирить молодежь пытался охранник.

- Ему пришлось сделать им несколько замечаний, прежде чем фотосессия прекратилась. Стоит отметить, что в начале аудиоэкскурсии говорится, что стоит более трепетно относиться к памяти о погибших войнах и тех, кто встал на защиту родины, но эту просьбу посетители проигнорировали, - отметили в пресс-службе творческой мастерской "Невский баталист", где и произошел инцидент.

Девушка оголилась на фоне военной экспозиции ФОТО: предоставлено "КП-Петербург"

На памяти Петербурга это уже не первый подобный случай. Совсем недавно закончились судебные разбирательства из-за истории с блогершой, оголившейся на фоне Исаакиевского собора. Но дойдет ли до суда этот случай?

- Мы не стали заявлять в полицию, решили распространить видео. Проблема уважения к памяти действительно существует, возможно, эта история как-то поможет, - говорят в "Невском баталисте".

Видео уже завирусилось в сети. Как и следовало ожидать, под ним сотни гневных комментариев. Лица посетителей на кадрах не разглядеть, но такими темпами оно скоро дойдет и до действующих на нем лиц.

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