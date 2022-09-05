Семья из Тихвина спасла 11-летнего тонувшего мальчика, который решил поплавать украдкой от родителей

Ида и Владимир Семеновы. Фото: Комитет правопорядка и безопасности ЛО

Ида и Владимир Семеновы работают на местном вагоностроительном заводе – кладовщицей и инженером. Супруги каждый год летом устраивают заплывы на Тихвинском водозаборе. Пара и не предполагала, что их привычка спасет жизнь 11-летнему мальчику. Ребенок отправился купаться без родителей. Школьник не умел плавать, но все равно полез в воду. В итоге он начал захлебываться и пошел ко дну.

К счастью, мальчика заметили супруги. Владимир тут же бросился в воду и за несколько секунд доплыл до ребенка. Мальчик к тому времени был уже без сознания. Семенов вытащил его из воды и стал делать ему искусственное дыхание. В это время Ида стала звать на помощь. По удачному стечению обстоятельств рядом отдыхал военный фельдшер Артем Иорданов.

Медик за несколько минут привел ребенка в чувства. К этому времени к водоему уже подоспела скорая.

- Ребенка удалось спасти благодаря слаженной командной работе, грамотно оказанной первой помощи и оперативности санавиации, доставившей мальчика к врачам Педиатрического университета Петербурга, - рассказывают в комитете правопорядка и безопасности Ленобласти.

Артем Иорданов. Фото: Комитет правопорядка и безопасности ЛО

Сейчас мальчик уже дома. Родителям он пообещал, что больше не пойдет купаться один. А чету Семеновых и Артема Иорданова наградили в местной администрации.

- Наш поступок абсолютно нормален. Героями мы себя не считаем. Так свойственно поступать людям, - коротко сказала «КП-Петербург» Ида Семенова и призналась, что они с супругом устали от навалившейся популярности. Дело ведь обыденное – помочь. К тому же, как верно заметили местные спасатели, супруги оказались в нужное время в нужном месте и просто не остались в стороне.