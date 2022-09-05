В Петербурге состоялись соревнования по стрельбе «ВЕЧНО ЖИВЫЕ». Автор фото: Никита Крючков.

На прошлой неделе завершились VI Всероссийские соревнования по практической стрельбе за Кубок губернатора Санкт Петербурга «ВЕЧНО ЖИВЫЕ».

За главный трофей соревновались 43 команды: 14 — от силовых структур Северной столицы и Ленинградской области, 26 — из разных регионов России и две команды из государств ближнего зарубежья.

На церемонии награждения перед участниками выступил вице-губернатор Санкт-Петербурга Валерий Пикалев, который поблагодарил Управление ФСИН и Межрегиональное общественное патриотическое движение «ВЕЧНО ЖИВЫЕ» за организацию турнира на высочайшем уровне.

«Эти состязания — дань памяти сильным, мужественным людям, сотрудникам силовых структур, погибшим при исполнении служебного долга. Сегодня наша обязанность перед ними — помогать семьям погибших, а также оказывать всевозможную поддержку бойцам, которые получили ранения в ходе боевых действий», — отметил Пикалев.

В командном зачете представителей силовых структур победу одержала команда петербургского УФСИН «Тайфун». Второе место оказалось за коллективом, представлявшим нижегородский УФСИН — «Берсерк», а третье заняла команда из Крыма «Вектор».

Автор фото: Никита Крючков.

В командном первенстве среди стрелков-спортсменов все три места заняли петербуржцы. Первое место — «Невский», второе — «Север», третье — «НЕВА».

В личном зачете все призовые места достались стрелкам из Северной столицы, а в дуэльной стрельбе первую и вторую позиции заняли «Тайфун» и «Невский» соответственно.

Начальник УФСИН по Петербургу и Ленобласти, генерал-майор внутренней службы Игорь Потапенко пообещал, что сотрудников ведомства, занявших призовые места во время состязаний, наградят в соответствии с их заслугами, и отметил, что организаторам турнира удалось добиться сплочения и единения сотрудников подразделений разных регионов страны и достойно почтить память павших бойцов.

Автор фото: Никита Крючков.

В завершение турнира флаги России и Петербурга торжественно спустили под мелодию государственного гимна. Родственникам погибших при исполнении долга вручили памятные подарки от имени правительства Северной столицы.