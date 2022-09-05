Tele2 провела прямую трансляцию легкоатлетического марафона PushkinRun. Фото: PushkinRun.

Tele2, российский оператор мобильной связи, выступил техническим партнером старейшего в России легкоатлетического марафона «Пушкин – Санкт-Петербург». Компания организовала прямую трансляцию серии забегов в интернете.

4 сентября 2022 года участники петербургского марафона на выбор бежали дистанции 5, 10, 30 и 42 км. Самая короткая трасса проходила по Дворцовой площади, Английской, Университетской и Адмиралтейской набережным. Самый длинный маршрут начинался в Пушкине и заканчивался на Дворцовой площади. Соревнования проводились среди мужчин, женщин, юношей и девушек на личное первенство в абсолютном зачете и в разных возрастных группах.

Фото: PushkinRun.

На время проведения марафона Tele2 установила на Дворцовой площади мобильную базовую станцию. Участники мероприятия могли свободно делиться впечатлениями с места событий в социальных сетях. Кроме того, более 25 тысяч любителей спорта в прямом эфире следили за серией забегов в интернете. Онлайн-трансляцию, длившуюся более 6 часов, организовали также с помощью мобильного интернета Tele2. Зрители со всего мира смогли поболеть за спортсменов и посмотреть торжественную церемонию награждения. Онлайн-трансляцию пробега «Пушкин – Санкт-Петербург» можно увидеть на официальной площадке марафона PushkinRun в «ВКонтакте».

- Мы рады поддержать «Петербургский марафон» – яркий спортивный праздник для жителей и гостей Петербурга, - прокомментировал технический директор макрорегиона «Северо-Запад» Tele2 Сергей Сергеев. - Среди легкоатлетов и их болельщиков много наших абонентов, а Tele2 поддерживает своих клиентов на пути к спортивным достижениям. Надежность нашей сети позволяет организовать непрерывную многочасовую онлайн-трансляцию марафона и гарантировать стабильно высокое качество прямого эфира на крупных городских праздниках.

Фото: PushkinRun.

Летом 2022 года Tele2 обеспечила связь и надежный мобильный интернет в ходе серии крупных городских мероприятий: музыкального фестиваля «Стереолето», Дня города, VKFest и Дня Военно-Морского Флота, праздника выпускников «Алые паруса». Последний собрал на Дворцовой площади и Дворцовой набережной более 1,2 млн человек.

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области за год компания провела масштабные работы: емкостных базовых станций с поддержкой 4G стало на 30% больше, чем годом ранее. Оперативно отслеживать улучшения качества связи клиенты оператора могут на специальном сайте.