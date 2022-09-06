Бизнес по соцконтракту: Как получить господдержку и начать свое дело

Основатель студии your AURA Алина Воробьева: «В удобных и комфортных помещениях заниматься одно удовольствие». Фото: Студия your AURA.

Из каждой трудной жизненной ситуации всегда есть выход. В этом уверены не только оптимисты, но и те, кто заключил социальный контракт и открыл на полученные от государства средства свое дело.

КЛИЕНТОВ ВСЕ БОЛЬШЕ

- Пандемия кардинально изменила мою жизнь: я потеряла работу, осталась одна с тремя детьми, тяжело переболела, - вспоминает жительница Всеволожского района Оксана Полищук. - А ведь раньше я была предпринимателем, руководила компанией.

Чтобы получать хоть какие-то средства на существование, женщина встала на учет в центр занятости. Там она и узнала о возможности заключения социального контракта на открытие дела. Собрала документы, составила бизнес-план.

- Я психолог по образованию. Пока была без работы, консультировала знакомых и друзей. На психологических консультациях, семинарах, мастер-классах и решила сконцентрироваться. На средства соцконтракта прошла обучение по написанию продающих постов, купила мощный ноутбук для записи видеоуроков. Сейчас расширяю клиентскую базу и планирую запустить рекламную кампанию, - продолжает Полищук.

Алине Воробьевой из Гатчинского района социальный контракт помог осуществить мечту и превратить хобби в собственный бизнес.

- Благодаря соцконтракту от Центра социальной защиты населения мы смогли приобрести оборудование и мебель для студии йоги. В итоге удалось расширить спектр услуг - сегодня это танцы на батутах, йога, пилатес, растяжка. Клиенты признаются, что у нас им уютно, их становится все больше, - рассказывает основатель студии your AURA Алина Воробьева.

СОЛИДНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ

Истории успеха Оксаны и Алины не исключение. Любой житель Ленинградской области с доходом ниже прожиточного минимума может открыть бизнес благодаря социальному контракту. Требования к заявителям - бизнес-план и обучение. Специалисты областного центра «Мой бизнес» и муниципальных фондов поддержки предпринимательства Ленинградской области помогут подготовиться: проконсультируют в поиске идеи и составлении бизнес-плана, регистрации и развитии бизнеса.

Размер соцконтракта - 350 тысяч рублей на открытие дела или 100 тысяч рублей на развитие действующего бизнеса. Обязательства перед государством - развивать дело и выйти на стабильный доход.

- В 2021 году в Ленинградской области было оформлено 996 соцконтрактов на открытие дела и развитие бизнеса, а на 1 августа число соцконтрактов насчитывает 874. Популярность этого инструмента финансовой поддержки растет, - говорит директор Центра инноваций социальной сферы Фонда поддержки предпринимательства Ленобласти София Парсаданян.

Самое популярное направление - торговля. Предприниматели создают интернет-магазины, стационарные точки продажи. Много среди получателей соцконтракта и тех, кто готов трудиться в сфере услуг: открывают ремонтные мастерские и салоны красоты, организуют группы присмотра за детьми и спортивные секции. Есть и те, кто выбрал производственную сферу - от изготовления продуктов питания и одежды до выпуска строительных материалов.

-

НА ЗАМЕТКУ

Обо всех действующих федеральных и региональных мерах поддержки можно узнать на сайте www.813.ru или по телефону фонда: 8 (812) 309-46-88.