«Роснефть» в Петербурге открыла детскую игротеку «Автошкола Роснефть за безопасность на дорогах»

Компания «РН-Северо-Запад» открыла игротеку «Автошкола Роснефть за безопасность на дорогах» в детском городе профессий «КидБург» в Санкт-Петербурге. Фото: Никита САМСОНОВ.

Знание, которые необходимы каждому – безопасное передвижение по улицам и вождение. Именно поэтому надо с малых лет изучать правила дорожного движения. Но как ребенку изучить и усвоить эту нелегкую науку? Все дело в правильной подаче! В День нефтяной и газовой промышленности, компания «РН-Северо-Запад» (входит в НК «Роснефть») открыла игротеку «Автошкола Роснефть за безопасность на дорогах» в детском городе профессий «КидБург» в Санкт-Петербурге.

Это уникальная интерактивная образовательная площадка, где дети могут на практике изучить правила дорожного движения. Освоить их детям помогают специальные цифровая программа, в которой можно попробовать себя в роли разных участников дорожного движения - пешехода, автомобилиста, велосипедиста и научиться правильно действовать в различных ситуациях на дороге.

Теория - это хорошо, но для закрепления знаний нужна еще и практика. И тогда на помощь приходит детская АЗС «Роснефть», которую компания открыла в прошлом году. Там юные водители учатся самостоятельно заправлять автомобиль и управлять им по правилам дорожного движения на специальной трассе.

- Безопасность является для компании приоритетом, - говорит генеральный директор ООО «РН-Северо-Запад» Максим Даскин. - И мы активно работаем с молодежью в этом направлении. Помимо игротеки и детской АЗС, компания проводит обучающие мероприятия в школах города, где ребята учат правилам ПДД. Также мы раздаем детям световозвращатели, чтобы снизить для них риск на дорогах.

Гостями на празднике, посвященном безопасности на дорогах, стали дети из Донбасса и участники отряда «Юный инспектор дорожного движения» подшефной школы № 537 Санкт-Петербурга. Для них приготовили насыщенную программу: ребята поучаствовали в игре-квесте «Знатоки дорожного движения», познакомились с профессией водителя бензовоза - узнали, как он готовится к рейсу и какие правила дорожного движения соблюдает при перевозке топлива на автозаправочные станции. И все это за один день! Путешествие в детский город профессий продолжило цикл мероприятий, которые проводит компания для детей Донбасса в рамках корпоративной волонтерской программы.

- Мы с сестрой первый раз в Петербурге, - делится Никита, приехавший на праздник из Донбасса. - Нам очень понравился город, особенно сегодняшняя поездка в город профессий. Сначала думал, что это будет что-то вроде музея, а тут все такое классное и интерактивное!

Никита вместе с сестрой приехал в Петербург с Донбасса. Фото: Никита САМСОНОВ.

Большой популярностью у детворы пользовалась эстафета под названием Pulsar (топливо, разработанное компанией «Роснефть», прошедшее испытания в условиях реальных гонок). Там каждый с помощью миниатюрных автомобилей мог преодолеть трассу с препятствиями. Юным гонщикам удалось справиться с самыми сложными преградами.

Сегодня топливо Pulsar доступно автомобилистам на АЗС «Роснефть» от Санкт-Петербурга до Владивостока.

- В нашей школе уделяется особое внимание изучению правил дорожного движения, - рассказывает учитель школы № 537 Надежда Петрова. - На дорогах дети находятся в категории наибольшего риска, поэтому с ними важно проводить системную и всестороннюю работу, объясняя, как правильно вести себя в разных ситуациях.

- Я учу правила дорожного движения, чтобы правильно переходить дорогу, не попадать в опасные ситуации, - объясняет ученица школы № 537 Катя. - Мне очень понравилось на детской АЗС «Роснефть». Там столько всего можно делать и нажимать - было очень интересно!

Катя – юный инспектор дорожного движения. Фото: Никита САМСОНОВ.

Те из ребят, кому всегда было интересно как устроена машина изнутри проявили себя в крафт-мастерской и собрали гоночный автомобиль LADA Sport ROSNEFT, а творческие личности слепили из глины белого мишку - символ программы лояльности розничной сети «Роснефть». Кстати, сам хозяин Севера тоже был на празднике и помогал детям играть, веселиться и учиться.

Ну и какой праздник без подарков. В рамках акции «Добрый август» волонтеры «Роснефть-Северо-Запад» подарили детям из Донбасса школьные принадлежности, книги и наборы для творчества.

- Наша волонтерская программа поддерживает детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, - объясняет волонтер «Роснефть-Северо-Запад» Игорь Серпиков. - Сегодняшний праздник, посвященный безопасности на дорогах, продолжил цикл мероприятий для детей из ДНР и ЛНР. Мы знакомим ребят с правилами дорожного движения в нашей новой игротеке «Автошкола Роснефть за безопасность на дорогах». А на нашей детской автозаправке они могут сами заправить машину и прокатиться на ней по специальной трассе.

Волонтер ООО «РН-Северо-Запад» Игорь Серпиков. Фото: Никита САМСОНОВ.

Совместный образовательный проект «Роснефти» и «КидБург» позволил создать в Северо-Западном регионе уникальную интерактивно-образовательную площадку для детей по изучению правил безопасного передвижения и вождения, став своего рода новым видом дружеского семейного сервиса розничной сети «Роснефть». За год работы Детской АЗС «Роснефть», её посетило более 12 тысяч детей в возрасте от 6 до 14 лет.