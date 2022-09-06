Конкурсы, призы и шоу мыльных пузырей: «Комсомолка» провела яркий праздник для маленьких петербуржцев

«Комсомолка» провела яркий праздник, посвященный началу учебного года и подарила много подарков. Фото: Дмитрий ШТРАЙС

Что нужно делать в первые дни осени? Конечно, праздновать и веселиться! Ведь начался учебный год, который принесет детям много открытий, знаний и новых друзей. В честь этого события 3 сентября «Комсомолка» организовала большой веселый праздник «Вперед в путешествие по Школляндии» для ребят и их родителей, которые смогли побывать в разных уголках этой удивительной страны, проверить смекалку и знания, посмотреть концерт и шоу мыльных пузырей, а также выиграть крутые подарки.

Навстречу победам и призам

Путешествие по миру знаний проходило в ЦПКиО имени Кирова на сцене Эстрадного театра. Там собрались десятки семей с детьми: были малыши-первоклашки, ребята постарше и те, кому до школы еще расти и расти.

Сначала маленькие гости праздника вместе с ведущей произнесли клятву школьника, а потом настало время отправляться в путь по Школляндии. Каждый получил специальный паспорт исследователя, и дети врассыпную кинулись к ярким станциям проходить испытания. Нужно было собрать пять печатей в паспорте, и каждую отметку, как в школе, ставили заслуженно: малыши бегали, прыгали, отвечали на вопросы и решали задачки.

Юных гостей развлекали ростовые куклы сети магазинов «Галамарт», клоуны и танцоры. Фото: Дмитрий ШТРАЙС

Округа вмиг наполнилась детским смехом, а спустя несколько минут самые шустрые участники уже бросали заполненные паспорта в барабан у сцены. И тут же получали подарок - детский журнал от «Комсомольской правды». Но главное было впереди: каждый час ведущая доставала из барабана пять паспортов - эти счастливчики получали ценные призы от партнеров праздника. Нужно ли говорить, что каждое вращение барабана детвора ждала с замиранием сердца?

- Мне понравились все станции, и я легко их прошел, - рассказал Даня, преодолевший все испытания одним из первых. - Я уже получил журнал и надеюсь выиграть еще что-то классное.

Весь праздник рядом с одной из станций оживление не стихало ни на минуту. Это была остановка «Вокруг света», организованная необычным музеем рекордов и фактов ТИТИКАКА. В музее собрано более 100 экспонатов из Книги рекордов Гиннесса! Там можно примерить маски позора и ботинки великана, увидеть Эйфелеву башню размером с зерно и жука больше ладони, оказаться в сердце кита или в челюсти акулы. Интересно взрослым и детям!

Даня успешно прошел задания на станции музея рекордов и фактов ТИТИКАКА. Фото: Дмитрий ШТРАЙС

Одним из партнеров, предоставивших на праздник крутые подарки, стал магазин товаров для дома «Галамарт». Это федеральная франчайзинговая сеть, насчитывающая более 450 магазинов товаров для дома по всей стране. Здесь можно найти любые товары для дома и всей семьи - игрушки, бытовую технику, посуду, гаджеты и многое другое по самым доступным ценам. Также в «Галамарте» проходят беспрецедентные акции: например, «Второй товар за 1 рубль», которая действует на весь ассортимент, скидки до 30%, а также ШОК-цены на целые группы товаров. «Галамарт» давно стал любимым магазином миллионов покупателей. А малыши на празднике оценили призы.

- Мне пока только пять лет, поэтому до школы буду ходить с рюкзаком на балет, - поделилась София, выигравшая красочный ранец. - В прошлом году я готовилась поступать в танцевальный коллектив и теперь хожу туда с большой радостью. Было очень интересно участвовать в конкурсах и смотреть концерт.

В школу Софии пока рано, с подаренным рюкзаком она будет ходить на балет. Фото: Дмитрий ШТРАЙС

Одним из самых желанных призов был сертификат на проживание в коттедже «СОВА». Сеть загородных коттеджей «СОВА» - это более 100 коттеджей для посуточной аренды в скандинавском стиле! С панорамными окнами и с европейским уровнем комфорта. Базы отдыха «СОВА» оборудованы банями и банными чанами. Коттеджи «СОВА» находятся в лесу, на заливе или на речке, в экологически чистых местах Ленинградской области. С друзьями или с семьей отдохните в коттеджах «СОВА»!

- До сих пор руки трясутся, - признается Ирина, которая пришла на мероприятие с тремя детьми. - Мы буквально вчера узнали о празднике и точно не ожидали, что выиграем семейный отдых в коттедже.

- Наша семья очень любит путешествовать, - подхватывает ее муж Андрей, - поэтому с большим удовольствием поедем отдыхать по сертификату.

Семья Андрея и Ирины Касаткиных стала счастливым обладателем сертификата на проживание в коттеджном поселке «СОВА». Фото: Дмитрий ШТРАЙС

Песни, танцы и шоу мыльных пузырей

Пока ребята соревновались за печати на станциях, на сцене выступала детская танцевальная студия «Взгляд», добавив музыки и энергии яркому празднику. Призы получали и те, кто правильно отвечал на вопросы викторины от ведущей. Особенно впечатлило зрителей шоу мыльных пузырей - в восторге были и малыши, и взрослые!

Когда все станции были пройдены, отгремела музыка и концерт, путешествие по Школляндии подошло к концу. «Комсомолка» и партнеры поздравили гостей мероприятия с началом учебного года и пожелали ребятам успехов, пятерок и побед. Малыши уходили с праздника, счастливо сжимая в руках выигранные подарки, - журналы, рюкзаки, самокаты, наушники и другие классные призы.