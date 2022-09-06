Подземный переход у Биржевого моста построят к концу 2024 года

Переход призван делать удобнее прогулку между Петропавловкой и будущим Тучковым буяном. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Возле Биржевого моста с Петроградской стороны построят подземный пешеходный переход. Большие планы наметила «Дирекция транспортного строительства» - ведомство уже разместило соответствующую закупку, и для нее уже нашелся исполнитель. Конкурс выиграла единственная участница – компания «Возрождение».

Пока у проекта нет никаких приблизительных очертаний, кроме локации. Судя по документации из закупки, переход ляжет перпендикулярно самому мосту на площади академика Лихачева. Внешний вид, протяженность и количество выходов пока остаются неизвестными. Ключевой вопрос, однако, зачем вообще понадобился этот переход, без которого жители Петроградской стороны обходились много лет.

Так планируется расположить пешеходный переход. Фото: данные госзакупки

- Строительство подземного пешеходного перехода в зоне подъезда к Биржевому мосту под площадью Академика Лихачева обеспечит беспрепятственное движение пешеходов по маршруту Тучков буян - Петропавловская крепость. Окончательный вид подземного пешеходного перехода будет известен только после завершения проектных работ в соответствии с государственным контрактом, - разъяснили «КП-Петербург» в комитете по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ).

Напомним, что Тучков буян расположится в границах проспекта Добролюбова, Тучкова и Биржевого мостов, площади академика Лихачева. Его соседом будет СК «Юбилейный». Точное наполнение нового общественного пространства пока так и не определилось: власти планировали сделать на нем и оранжерею, и парк с фонтанами, и даже плавучую сцену. При этом часть Тучкова буяна намерены отдать под судебный квартал.

Но вернемся к переходу. В октябре, как сказано в закупке, исполнитель должен начать инженерные изыскания и заготовку проектной документации. А с ноября 2022 года по конец октября 2024 года – разрабатывать рабочую документацию и строить сам переход.

- Строительство пешеходного перехода планируется завершить к ноябрю 2024 года согласно государственному контракту, - подтвердили в КРТИ.

Средства на строительство пойдут из бюджета – все расписано в соответствии с городским законом о бюджете на каждый год работ. На все про все уйдет без малого 420 миллионов рублей. Переход обещают оборудовать для маломобильных граждан, а выходы вывести по соседству с велосипедными дорожками.

Сам Биржевой мост откроется после капремонта в мае 2023 года. Фото: Олег ЗОЛОТО

КСТАТИ

Биржевой мост ушел на капитальный ремонт в октябре 2021 года. Переправа снова станет доступной для автомобилистов и пешеходов в мае 2023 года. В «Мостотресте» отметили, что обновленный мост станет подарком городу к 320-му дню рождения.

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