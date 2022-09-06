Заправка со звездой: пилоты сошли с гоночного ралли на автозаправку

Гонщики несколько часов заправляли автомобили на АЗК «Роснефть». Фото: Константин ОЛЬХИН.

Опытные бойцы гоночных трасс сменили привычные амплуа на заправщиков топлива. Как признаются ребята, во время соревнований им не раз приходилось самостоятельно заправлять автомобили на пит-стопе. Работа у них такая: и в соревнованиях побеждать, и за своими автомобилями тщательно следить. Ведь команда LADA Sport ROSNEFT - действующий чемпион Российской серии кольцевых гонок, а значит лучшие во всем.

Новый опыт для гонщиков — заправить электромобиль. Фото: Константин ОЛЬХИН.

ТОПЛИВО PULSAR

Свои навыки заправщиков показали сразу четыре профессиональных пилота: Леонид Панфилов, Михаил Митяев, Дмитрий Воронов и Иван Чубаров. Заправляли как легковушки, так и машины покрупнее - газели, даже электромобиль.

Команда LADA Sport ROSNEFT первой применила Pulsar-100 производства «Роснефти» в реальных гонках, после чего топливо использовалось всеми участниками Российской серии кольцевых гонок.

Технологии, испытанные в жестких условиях автоспорта, доступны теперь всем автомобилистам - топливо Pulsar можно приобрести на АЗК «Роснефть».

Титулованные профессиональные гонщики, помогая гостям заправляться, рассказывали об уникальных качествах топлива Pulsar, его преимуществах при экстремальных условиях эксплуатации на гоночной трассе.

ПРИЯТНАЯ НЕОЖИДАННОСТЬ

Для автомобилистов такое событие стало приятной неожиданностью. Кто-то смущался, а кто-то радостно делал селфи с заправщиками-чемпионами.

- Люди удивлялись, что их встречает необычный заправщик - и форма у него другая, не для всех понятная, - рассказал Иван Чубаров, пилот команды LADA Sport ROSNEFT, - мы ведь приехали в своих гоночных костюмах, только шапочки не взяли, а так почти полный комплект.

Везунчики-автолюбители, попавшие в часы работы гонщиков-заправщиков, остались под впечатлением. Оказалось, такие события могут скрасить любой хмурый день.

Как приятно, когда за твоим авто ухаживают профи. Фото: Константин ОЛЬХИН.

- Я так удивлена, - улыбается Елена Горская, водитель, - приезжаешь заправить машину, а тебя встречает симпатичный мужчина в гоночном костюме! Сначала растерялась. А мне заправиться помогли, и позитивный настрой после себя оставили! Радостнее стало, теперь весь день будет хорошим. Да и машина, наверняка, будет слушаться лучше - к ней ведь приложил руку настоящий чемпион.

- Мы сейчас частичку наших чемпионских титулов в Вашу машину погрузили, - смеется Леонид Панфилов, пилот кольцевой программы LADA Sport ROSNEFT.

- Сегодня для нас что-то новенькое - электромобиль заправляли, - поделился впечатлениями Дмитрий Воронов, пилот ралли-рейдового направления LADA Sport ROSNEFT, - Могу сказать так: ничего не льется и провод очень тяжелый.

ВКУСНЫЙ ПЕРЕКУС И КОФЕ

Чемпионы - не единственные необычные сотрудники на АЗК «Роснефть». Еще одна звездочка работает там на постоянной основе. В арсенале ее умений полный спектр кофеварения: холодный латте, теплый капучино, крепкий американо, и сиропы можно добавить на выбор. Открываем секрет – робот-барист. Такой автоматизированный сотрудник облегчает и ускоряет работу всему коллективу.

На вкусном свежесваренном кофе ассортимент кафе «Зерно» не заканчивается. В меню еще множество вкусностей: от пирожных до полноценных обедов. Чемпионы LADA Sport ROSNEFT отведали сэндвичи с кофе: подкрепились перед дорогой.

Вкусно, быстро, сытно — все довольны перекусом в кафе «Зерно». Фото: Константин ОЛЬХИН.

ПОБЕДИТЕЛИ ФОТОКОНКУРСА

Совсем недавно LADA Sport ROSNEFT провели конкурс среди поклонников. Требовалось выложить совместные фотографии со своим автомобилем, сделанные в живописных местах Санкт-Петербурга. Пять счастливчиков получили памятные сувениры от команды, а также билеты на гоночный этап Российской серии кольцевых гонок 10 или 11 сентября в Ленинградской области.

Один из победителей оказался преданным фанатом команды. Увидел конкурс в социальных сетях, поделился снимками своего тюнингованного авто, и билеты на соревнования в кармане. Вот так повезло!

Пес Даймонд со своим хозяином — частый гость подобных мероприятий. Фото: Константин ОЛЬХИН.

- Конкурс интересный, я отправил сразу две фотографии, - рассказал Михаил Травкин, победитель, - это мой первый конкурс и сразу повезло. Приятно, что наши чемпионы всегда открыты к простым автолюбителям и поклонникам, даже на соревнованиях в перерывах к ним можно спокойно подойти и поболтать. И сейчас вживую с ребятами пообщался, обсудили предстоящий заезд.

Михаил посещает автомобильные мероприятия не один, а с верным компаньоном - хаски Даймондом. Пушистый друг катается с хозяином в машине, наблюдает за соревнованиями. И участников LADA Sport ROSNEFT пёс тоже узнал, как таких талантливых чемпионов забудешь!