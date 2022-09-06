Вакцинируйся, даже если мама против: Первоклассникам в Ленобласти выдали методички с антисемейными советами и призывами делать прививки

В книжке для первоклассников Кудрово посоветовали поспорить с родителями насчет вакцинации. Фото: предоставлено "КП" Фото: Олег ЗОЛОТО

- Никогда не отказывайся от прививок, даже если любимая мама говорит, что это не обязательно, - прочли первоклассники школы №1 из Кудрово в маленькой книжке «Твое здоровье и безопасность», выданной им на 1 сентября.

Школьники показали методичку родителям, и те возмутились. Мамы и папы, конечно, благодарны за формирование критического мышления с ранних лет, но совет не слушать родителей их задел. Некоторые из них даже планирует идти в прокуратуру, чтобы наказать авторов книги.

В книжке написано, что юный читатель вырастет в активного и здорового жителя Ленобласти, если будет следовать всем написанным советам. Фото: предоставлено "КП"

«ДЕТЯМ НЕ ОСТАВИЛИ ВЫБОРА»

Родители поначалу не обратили внимания на содержание книжки с тиражом 25,5 тысячи экземпляров. Что может быть плохого? Ведь авторы черным по белому указали, что издание рассказывает ученикам начальной школы простые, но нужные истины. Например, о том, как не простудиться или осторожно вести себя на дороге. Но вот советы о вакцинации заставили задуматься одного из первоклассников - стоит ли слушать маму или верить книге?

- Убеди маму, что врачи – специалисты. А они утверждают, что вакцинироваться обязательно! Не нужно избегать прививок. Ведь болезнь, которая может случиться, гораздо страшнее, - написали в брошюре.

Мама семилетней Даши (имя изменено – Прим.ред.) Валерия Сидельникова узнала о «напутствии» детям в чате родителей. Там шли горячие обсуждения. Книга возмутила всех. И противников, и сторонник прививок.

Маленькая Даша и ее мама удивились настойчивым советам авторов "методички". Фото: предоставлено "КП"

- Получаются, родителей выставили идиотами. Что мы подвергаем жизнь детей опасности, – возмущается Валерия. – Авторы даже не оставляют выбора детям: «Никогда не отказывайся!». Слава богу, у нас дети сами со скепсисом восприняли эти нравоучения. Не имеют права авторы писать такое. Да вспомните хотя бы федеральный закон «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», где сказано, что до 15 лет письменное согласие на вакцинацию детей всегда должен давать родитель.

Сама Валерия подчеркивает, что не против вакцинации (женщина сама привита стандартным набором вакцин).

Тот самый фрагмент про вакцинацию. Фото: предоставлено "КП"

ХОТЕЛИ КАК ЛУЧШЕ

Эту методичку написала Наталья Костылева под кураторством Ленинградского областного института развития образования (ЛОИРО). У проекта есть научный руководитель – ректор РГПУ имени Герцена Сергей Тарасов. Как заявил ученый «КП-Петербург», никто не ставил цель рассорить детей с родителями.

- Вопрос тонкий и, безусловно, решать самим родителям. Это их право, прежде всего. Но ребята уже все равно слышат часто слова о необходимости делать прививки. И это пусть небольшой, но вклад в общие усилия медицинских работников и учителей в работе по формированию в школах иммунозащищенных коллективов, - сказал Сергей Тарасов.

В правительстве Ленобласти тоже в курсе возмущения родителей и просят не ругаться – авторы лишь хотели сказать о важности прививок. Тем более, в непростой период пандемии коронавируса.

- В соответствии с Конституцией РФ, каждый житель страны имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь, в том числе на иммунопрофилактику. Утверждение о том, что вакцинация является обязательной и положительной для человека, вовсе не подразумевает, что книга прививает детям неуважение к родителям и якобы отрицает семейные ценности, - ответили «КП-Петербург» в пресс-службе правительства.

Тем не менее, некоторые родители все равно настроены серьезно и готовят коллективную жалобу в прокуратуру.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Доцент факультета психологии СПбГУ, эксперт по взаимоотношениям между ребенком и родителей Наталья Искра

- Первоклассника точно не впечатлить такой памяткой. Только обозлить родителей. Странное решение авторов воздействовать на столь маленьких детей, а не на их родителей. Первоклассник точно не может взять ответственность за свое здоровье. Ведь решение о прививке принимают мама и папа. И насильственное воздействие на родителей никогда не работало. Родители в итоге придумывают, как обмануть систему, идут на ухищрения. А что работает, так это нормальная постепенная пропаганда, органично вкрапленная в фильмы, книги, в публицистические передачи, в соцсетях, с помощью лидеров мнений.