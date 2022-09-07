Первокурсников СПбУТУиЭ посвятили в студенты и передали им Ключ знаний. Фото: пресс-служба СПбУТУиЭ.

В новый учебный год под музыку!

31 августа в Большом зале Санкт-Петербургской академической филармонии им Д. Д. Шостаковича состоялся

День первокурсника СПбУТУиЭ. Открыл церемонию студенческий хор, исполнивший «Гимн Великому городу» – несравненному творению Петра I.

Всех удивило внезапное появление основателя Петербурга, который «самолично» приветствовал «соотечественников века XXI».

- Науку освоить – все равно что корабль построить… Сила Отечества начинается не только с армии и флота, но и с распространения просвещения, - обратился он к участникам праздника.

После великого императора слово взял ректор университета Олег Смешко.

- Приятно видеть здесь более 1000 молодых людей. Вы определились с профессией, поступили в СПбУТУиЭ, выбрали наш город. Более 50% наших первокурсников прибыли из других регионов и даже стран, и это правильно! Санкт-Петербург – образовательная и культурная столица России. Поддерживайте друг друга, тогда у вас все получится. Мы верим в вас, в добрый путь, - напутствовал ректор.

Поздравить студентов и дать напутствие от себя и своих коллег-парламентариев прибыла первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по культуре, почетный профессор СПбУТУиЭ Елена Драпеко. - Меняются технологические уклады, границы, меняется время – остается студенческая дружба. Цените и берегите ее, она крепче, чем что-либо в этой жизни, - посоветовала она.

А депутат Государственной Думы РФ Сергей Боярский посетовал, что главный недостаток чудесной студенческой поры – ее мимолетность. - Вуз – замечательный, город – самый прекрасный в мире. Я уверен, что он примет вас, - сказал он.

Аплодисментами были встречены слова генерального директора ФК «Зенит» Александра Медведева. - Как в учебе, так и в спорте необходимо ставить задачи, определять ресурсы для их решения и достигать результатов. Наши спортсмены их достигают, но нам важна поддержка наших болельщиков. Приходите к нам на «Газпром Арену» – мы будем рады вам.

От власти города молодежь приветствовали глава Администрации Фрунзенского района Константин Серов и депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Денис Четырбок. Ребятам посоветовали усердно учиться, отметив, что выпускники СПбУТУиЭ были и остаются востребованы на высоких должностях.

Фото: пресс-служба СПбУТУиЭ.

Любить свой университет, город и страну призвали вице-президент РАЕН, лауреат Государственной премии РФ в области науки и техники, Заслуженный деятель науки РФ, доктор медицинских наук, профессор, почетный профессор СПбУТУиЭ Василий Новиков и начальник управления розничных продаж в г. Санкт-Петербург и Ленинградской области департамента розничного бизнеса ПАО «Банк ВТБ» Александр Вялков. Банк давно сотрудничает с университетом и с радостью принимает его студентов на практику и работу.

Крепкие международные связи университета показало присутствие Генерального консула Индии в Санкт-Петербурге Кумара Гаурава, который сам в свое время был преподавателем в Дели. Господин консул пообещал развивать и укреплять культурное и образовательное сотрудничество между нашими странами и университетами.

Фото: пресс-служба СПбУТУиЭ.

Отличительная черта вуза – верность своим давним традициям. Одна из них – передача Ключа знаний первокурсникам представителями Студенческих советов университета и Колледжа. Старшие товарищи пожелали новичкам удачи в нелегком, но увлекательном деле познания наук, а те дали клятву хранить и преумножать традиции своей Alma Mater и соответствовать гордому званию студента Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики.

- Университет – среда для развития каждого из вас, - обратилась к первокурсникам первый проректор СПбУТУиЭ Светлана Авдашкевич и представила ребятам их будущих профессоров, педагогов, лекторов и деканов, с которыми тем придется провести не один год познания наук.

И какой праздник без концерта? Пространство зала заполнила энергия танца группы «Джаггер» под руководством хореографа, режиссёр-постановщика Святослава Мельникова. На счету коллектива победы в международных соревнованиях, а также участие в известных шоу, крупнейших мероприятиях, культурной программе Олимпийских игр в Сочи в 2014 году и других проектах. Публика оценила драйв и современную хореографию коллектива бурными аплодисментами.

Фото: пресс-служба СПбУТУиЭ.

Но на полную мощь акустические возможности филармонии использовала солистка Академии молодых оперных певцов Мариинского театра Цветана Омельчук. Она исполнила музыкальный номер «Улетай на крыльях ветра» из оперы «Князь Игорь» и спела дуэтом со студентом песню «Зурбаган» к фильму «Выше радуги».

Мероприятие завершилось гимном «СПбУТУиЭ» - университета, частью которого стали первокурсники и теперь имели полное право петь его наравне со всеми.