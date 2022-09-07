СПбГУПТД – партнер конкурса St. Petersburg Young Design. Фото: пресс-служба СПбГУПТД.

Организатором конкурса St. Petersburg Young Design выступает Фонд поддержки инноваций и молодежных инициатив Санкт-Петербурга, а соорганизаторами, представившими свои номинации на платформе конкурса, стали четыре крупных вуза Санкт-Петербурга, в том числе Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна. Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.

St. Petersburg Young Design – это конкурс для художников и дизайнеров, созданный с целью дать молодым талантам возможность воплотить свои идеи в жизнь, принимая участие в крупных проектах как из сферы промышленности, так и из области искусства. Амбассадором конкурса и новым членом команды проекта в этом году стала молодая девушка по имени Элис. Она увлекается современной модой, дизайном и космосом, а ее временным пристанищем стал сайт платформы конкурса, именно там она сейчас и представляет проект новым участникам.

Фото: пресс-служба СПбГУПТД.

В этом году Элис приглашает молодых специалистов к участию в более чем 15 уникальных номинациях основной программы. Партнерами, предложившими свои кейсы для номинаций, стали 15 крупных компаний города и страны: ПАО «ГАЗПРОМ НЕФТЬ», ПАО «Ростелеком», национальный центр промышленного дизайна и инноваций - 2050.ЛАБ, АО «Метрострой Северной Столицы» и другие.

Под кураторством специалистовучастникам предлагается поработать над решением различных резонансных задач, затрагивающих все возможные направления дизайна и искусства. Разработка городского инфраструктурного артефакта для «Ростелекомa», создание концепции креативного пространства для ДК Кирова, разработка интерфейса образовательного модуля для ПАО «Газпром Нефть» – все это лишь небольшой список задач, с которыми предлагается поработать в рамках конкурса.

Фото: пресс-служба СПбГУПТД.

Принять участие в конкурсе в этом году могут студенты и выпускники последних трех лет всех профильных вузов, колледжей и техникумов Санкт-Петербурга. Для этого желающие должны подать заявку на сайте конкурса до 20 сентября включительно.