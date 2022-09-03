«Вечерка» продолжит радовать своих читателей. Фото: Анастасия Андронова.

1 сентября у метро Гостиный двор состоялась акция по возвращению издания «Вечернего Петербурга». Девочки, одетые в школьную форму, напоминающую ту, что носили ленинградские школьники, раздавали свежие выпуски газеты всем проходящим мимо жителям и гостям города. В подарок читатели получили тетради с символикой издания.

Фото: Анастасия Андронова.

— Мы используем современный внешний вид издания, но при этом очень важно, что «Вечерний Петербург» — это сохранение традиций той газеты, которые были заложены еще 105 лет назад, когда она только появилась. Наша задача сохранить эти традиции, но привнести современные технологии и использовать их по максимуму, для того, чтобы аудитории сегодняшнего Санкт-Петербурга это было интересно, - рассказал руководитель компании-издателя Кирилл Смирнов.

Фото: Анастасия Андронова.

Отличительной чертой «Вечерки» от других изданий является то, что это первый городской общедоступный еженедельник, который будет обобщать все то, что произошло в Санкт-Петербурге за неделю.

Фото: Анастасия Андронова.

Выпускаться газета будет каждый четверг, с октября по декабрь — два раза в неделю: по вторникам и четвергам. Распространять газету будут в магазинах периодической печати, у станций метро, в социальных и государственных учреждениях, а также курьерской доставкой.

Подготовила: Алина ШЕЛЛЕНБЕРГ