«Кричали, что убьют»: Супружеская пара пенсионеров заступилась за избитого велосипедиста и отбилась от трех хулиганов

В Петербурге 63-летний пенсионер отбился от троих хулиганов, напавших на его жену. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО / СОЦСЕТИ

В Петербурге второй день активно обсуждают поступок пенсионера, который отбился от троих хулиганов, напавших на него и жену. Все произошло 5 сентября, когда бывший милиционер с женой ехали на своей машине домой, но стали свидетелями несправедливой, по их мнению, ситуации на дороге. Как рассказал «КП-Петербург» Владимир, на Суворовском проспекте водитель «Лады» нарочно прижимал к тротуару велосипедиста, что возмутило его. Он остановился, вышел из авто и сделал им замечание. Через мгновение из легковушки выскочили трое южных ребят и набросились на защитника.

Владимир говорит, что он мирный человек, но защитить себя может, если потребуется. Фото: СОЦСЕТИ

- Я долго не думал, что делать, когда увидел этот беспредел, - признается Владимир. - Я люблю этот город, живу здесь с юношества. А тут человека бьют ни за что.

Как вспоминает Владимир, троица из «Лады» угрожала ему и его супруге: кричала, что убьет их. Но мужчина не струсил, у него даже получилось оттащить их от несчастного велосипедиста. Все происходящее попало на камеры видеонаблюдения ближайшего магазина. На кадрах видно, как горячие парни валят супружескую пару и начинают бить руками и ногами. В какой-то момент жена Владимира пытается встать, но к ней сзади подскакивает один из пассажиров «Лады» и ударяет по голове. В этот момент пенсионер достает травматический пистолет.

- Я 10 лет служил в милиции, знаю, как обращаться с оружием, - объясняет мужчина. - Действовал, как и учили, по инструкции. Предупредил, что буду вынужден открыть огонь, если они не прекратят драку. Но это их только раззадорило. Пришлось защищать наши с женой жизни и выстреливать. Все произошло очень быстро, толком ничего не помню.

Пенсионер ранил двоих. Больше всего пострадал 16-летний драчун, его госпитализировали. Двух других молодых людей увезли в полицию и возбудили уголовное дело. В отделении МВД почти весь день провел и сам пенсионер. Но в итоге Владимира признали потерпевшим и отпустили домой.

- Все болит, но ничего смертельного, - отвечает на вопрос о самочувствии Владимир и тут же просит. - Вот только не преувеличивайте ничего в моих словах! Никакой я не герой. Так поступил бы любой добропорядочный человек. Мы с женой вообще не хотим никакой огласки.

Добавим, что напавшим на велосипедиста и супружескую пару, грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

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