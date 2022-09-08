Тимати пришлось в одиночестве есть круассан в собственной кофейне в Петербурге

Тимати открыл в Петербурге Stars Coffee. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В мае американская сеть кофеен Starbucks заявила о своем уходе с российского рынка. И свято место, как известно, пусто не бывает. На него тут же пришли известные рестораторы Антон Пинский и…Тимати. Да-да, рэпер известен не только музыкальными хитами, но и любовью к вкусной еде и, конечно, деньгам.

Рэпер выбрал любимые блюда. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Партнеры совместно открыли уже не один ресторан, теперь дошла очередь и до американо с круассанами. Первое заведение Stars Coffee заработало в Москве на Новом Арбате почти месяц назад. А сегодня, 8 сентября, кофейня открылись в ТЦ Невский центр в Петербурге. Тимати и Антон Пинский стали там одними из первых посетителей.

На стаканчиках по-прежнему пишет имена гостей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Рэпер заказал себе Голден Макиато на классическом молоке с двойной порцией корицы и миндальный круассан. Правда, приступить к перекусу музыканту удалось не сразу - толпы поклонниц не давали ему прохода. Пришлось фотографироваться с ними прямо с тарелкой и чашкой в руках. После этого, немного утомившись от внимания, Тимати забился в самый дальний угол собственного заведения и поел в одиночестве.

Музыкант одиноко сидел в укромном уголке. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Что касается цен, то нам показалось, что они остались на том же уровне. Меню тоже особо не изменилось, но у Пинского есть мысли по этому поводу.

- Скоро во всей сети появится в меню съедобная чашка экспрессо, - сообщил Тимати.

- Еще у нас была идея с одной известной петербурженкой (Ксенией Собчак, - прим.Авт.) сделать кофе Собчак, - признался Антон. - Но скажите честно, вы бы пили кофе с названием Собчак?! Поэтому можем залинковать эту историю, но, назовем кофе Санкт-Петербург. Предлагаем петербуржцам придумать рецепт этого особенного кофе для Северной столицы.

Меню и цены практически не изменились. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

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В Петербурге пока открыто четыре Stars Coffee, а будет 15. Всего по России будут работать 130 точек с 2500 сотрудников. Кофейных зерен, уверяет Тимати, может и не хватить, поэтому придется... покупать плантации в Колумбии и Эфиопии.