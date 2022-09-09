В творческом кластере СПбГУПТД открылось пространство современного дизайна «Координата». Фото: пресс-служба СПбГУПТД.

Еще одним шагом в реализации стратегических проектов Университета промышленных технологий и дизайна по программе Минобрнауки России «Приоритет 2030» стало открытие в Северной столице пространства современного дизайна «Координата». Проект не имеет аналогов в России. Его уникальность заключается в том, что объекты дизайна будут не только экспонироваться, но и подвергаться научным исследованиям, изучаться на предмет исторических преобразований и изменений. Экспонаты будут архивироваться в цифровом виде, а результаты исследований, проведенные студентами творческих и технологических направлений подготовки, будут доступны в качестве ресурса компаниям, делающим акцент на промышленных дизайн своих продуктов, предприятиям легкой промышленности, интерьерным студиям, графическим дизайнерам, модельерам, и ювелирам.

Красную ленты «Координаты» торжественно перерезали вице-губернатор Петербурга Владимир Княгинин и председатель Совета ректоров вузов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, ректор СПбГУПТД Алексей Демидов.

Фото: пресс-служба СПбГУПТД.

Владимир Княгинин отметил важную роль петербургских вузов в формировании городского культурного пространства.

- Санкт-Петербург обладает уникальной историей становления и развития отечественного дизайна. При участии студентов вузы нашего города проводят большую работу по сохранению этой истории, ее осмыслению и восстановлению традиций преемственности. И сегодня на базе Университета промышленных технологии и дизайна мы открываем еще одну точку развития или представления о материальной культуре города, связанной с проектированием и производством. Мы рассчитываем, что в этом пространстве будут собраны фонды и экспозиции, охватывающие весь дизайн Санкт-Петербурга. И особенно ту его часть, которая относится к промышленному направлению. Ведь петербургские дизайнеры могут по праву гордиться своими достижениями в отечественном судостроении, автомобилестроении, космической отрасли, легкой промышленности и многих других направлениях. А правительство Санкт-Петербурга будет и дальше поддерживать такие важные для города начинания, - отметил вице-губернатор.

В «Координате» представлены работы ведущих дизайнеров, плакатистов, графиков,художников начиная с 90-х годов: Юрия Суркова, Эрика Белоусова, Юрия Гулитова и Андрея Логвина, повлиявшие на развитие плакатного искусства в России. Еще одна часть экспозиции - художественные работы, созданные искусственным интеллектом Тоней в паре с человеком. Вторым автором произведений выступил известный цифровой художник, руководитель Казанского филиала «Школы 21» от Сбер. Тоня уже выставлялась на Artist Bazzaar, Bodyandmachine, на экспозиции ЦИПР TechWeek 2022. Еще один высокотехнологичный экспонат был передан «Координате» командой SberDevices – теперь каждый день гостей нового пространства будет встречать и рассказывать об экспонатах виртуальный аватар-экскурсовод Координата, созданный на платформе для генерации видео с виртуальными персонажами VisperbySber. Персонаж был впервые применен разработчиками в качестве экскурсовода в честь открытия новой площадки СПбГУПТД.

Фото: пресс-служба СПбГУПТД.

Внешность первого виртуального экскурсовода создатели «позаимствовали» у реальной актрисы. Чтобы собрать все данные для ее воспроизведения, потребовалось около шести часов съёмок: актриса читала на камеру текст, а затем собирался парный датасет (набор данных) из голоса и соответствующих кадров видео. Используя его, удалось обучить нейросеть по звуку генерировать соответствующее ему положение губ. Теперь каждый день гостей нового пространства будет встречать виртуальный аватар-экскурсовод Координата и рассказывать об экспонатах. Машинное обучение помогает аватару синтезировать и понимать речь человека, развивать эмоциональный интеллект на основе поведенческих и речевых моделей людей.

- С уверенностью могу сказать, что Петербург должен быть мастерской отечественного промышленного дизайна, на который сейчас значительно вырос спрос в связи возвращением рынка российским брендам. Без лишней скромности можно сказать, что наше решение 2 года назад по созданию кластера цифрового промышленного дизайна «СмартДизайн» на базе двух наших корпусов, во многом опередило время. Открывшееся пространство современного дизайна «Координата» - это очередной проект в рамках кластера, который предназначен для формирования вокруг университета профессионального дизайнерского сообщества. И этот процесс начался уже на этапе проектирования и подготовки пространства. Многие именитые российские дизайнеры консультировали или участвовали в проектировании этого пространства, за что им отдельное спасибо! Также это пространство будет платформой для коммуникации с отечественными компаниями, обращающимися в университет за разработкой тех или иных продуктов промышленного и графического дизайна. Вместе с ними мы сможем рассказывать историю отечественного дизайна и создавать новый! - отметил председатель Совета ректоров вузов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, ректор СПбГУПТД Алексей Демидов.

СПРАВКА

Пространство современного дизайна «Координата» открывается Университетом промышленных технологий и дизайна в рамках реализации стратегического проекта «Кластер СмартДизайн» по федеральной программе Минобрнауки России «Приоритет 2030» при участии Фонда поддержки инноваций и молодежных инициатив Санкт-Петербурга.