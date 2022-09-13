«Комсомолка» устроила для детей сказочное путешествие в Страну знаний

В честь 1 сентября мы организовали для воспитанников центра праздник с артистами и сюрпризами. Фото: Дмитрий ШТРАЙС

Сентябрь не просто месяц, который ассоциируется с Днем знаний, это особенное время для всех ребят, которые после летнего отдыха соскучились по школьным друзьям. Сделать 1 сентября действительно радостным - задача взрослых, особенно если речь идет о мальчишках и девчонках, встречающих очередной учебный год в детских домах.

Первым делом будущих и нынешних школьников поздравила генеральный директор «Комсомольской правды в Санкт-Петербурге» Ирина Жеглова. Фото: Дмитрий ШТРАЙС

ДОБРЫЕ ДРУЗЬЯ

Мамы и папы не приводят этих ребят на торжественную линейку и не ждут после уроков возле школы, чтобы вместе отправиться на аттракционы или в кино. Бабушки и дедушки не собираются на семейное торжество в честь маленького школьника. Подарить таким ребятам праздник решила «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге», которая вместе с партнерами по традиции отправились в Центр содействия семейному воспитанию № 2 на Васильевском острове.

Дружба «Комсомолки» с учреждением насчитывает не один год. Мы видимся с ребятами и без повода, и по праздникам. И, конечно, мы не могли не навестить ребятишек накануне нового учебного года. В этот раз мы пришли не только поиграть и пообщаться с ребятами, но и подготовили для них целый праздник: украсили концертный зал, пригласили артистов.

Первым делом будущих и нынешних школьников поздравила генеральный директор «Комсомольской правды в Санкт-Петербурге» Ирина Жеглова.

- Желаю вам не только хороших оценок, но и новых друзей. Желаю, чтобы вам нравилось учиться, чтобы всегда хотелось мечтать и чтобы загаданные вами желания всегда сбывались! - обратилась к детям Ирина. - Будьте здоровы и чаще улыбайтесь!

Гендиректор петербургской «Комсомолки» Ирина Жеглова вручила малышам книжки и раскраски. Фото: Дмитрий ШТРАЙС

УЧЕНИЕ С УВЛЕЧЕНИЕМ

В концертном зале центра было оживленно. Малышей и тех, кто постарше, встречал огромный Рыжий Кот - талисман Группы «Эталон», который пришел повеселить ребят. Дети сразу обступили героя, бросились обниматься и спрашивать, как у него дела, ведь этот котик им уже знаком - он тоже не в первый раз приходит в гости.

Группа «Эталон» активно участвует в жизни регионов, в которых работает, а это не только Петербург, Москва и Московская область. «Эталон» является одной из крупнейших и старейших компаний в сфере девелопмента на российском рынке. С 2021 года компания начала региональную экспансию и уже вышла с проектами на рынок Омска, Новосибирской области, Екатеринбурга, Тюмени и Казани. Строительство жилых объектов «Эталона» сопровождается возведением инфраструктурных и социальных объектов, что способствует развитию регионов присутствия Группы. Кроме того, компания поддерживает благотворительные акции, проводит мероприятия по озеленению городских территорий, занимается благоустройством парков.

Самым желанным гостем для девчонок и мальчишек стал Рыжий Кот - талисман Группы «Эталон». Фото: Дмитрий ШТРАЙС

Перед тем как начать представление, мы узнали, готовы ли ребята к школе, умеют ли они собирать портфель, не опаздывают ли на занятия?

- Я хожу в школу и учусь на четверки и пятерки! - с гордостью заявил третьеклассник Кирилл.

- А мой любимый предмет рисование! - подхватила второклассница Марина.

Ребятам мы, конечно, поверили, но решили их проверить. Спросили, что они знают о школе, какие выучили правила и умеют ли находить рифмы к словам. Проверка прошла на отлично.

- Вы все большие молодцы. Учитесь, получайте знания, дружите. Помните: каждый новый год приближает вас к исполнению мечты. Желаю, чтобы у вас все всегда получалось! - поздравил ребят генеральный директор сети медицинских клиник «Медпомощь 24» Евгений Федоров.

НАРИСОВАЛИ РАДУГУ И ОБУЧИЛИСЬ ФОКУСАМ

Развлекательная программа началась с шоу мыльных пузырей. Дети и взрослые моментально погрузились в мир волшебства и красоты, зарядились позитивом и энергией. Пузырей было много - больших и маленьких, разноцветных и пушистых, даже... огненных! Самые отважные попытались «спрятаться» в огромный пузырь. Так много радостных криков и визгов мы еще не слышали. Ну и, конечно, каждый ребенок стал творцом шоу - создал свой необычный мыльный пузырь.

Юные зрители стали творцами шоу - создали свои необычные мыльные пузыри. Фото: Дмитрий ШТРАЙС

Как еще творить волшебство вокруг себя? Этому ребят научили представители компании «Европром», которая уже 25 лет производит вкусные и полезные продукты из рыбы и морепродуктов. Наверняка вы пробовали имитированную икру на основе экстрактов морских водорослей, рыбные паштеты и салаты из морской капусты. Их знают и любят покупатели по всей России. Морская капуста с фукусом, нежные риеты «Крем-Фиш» классические или с кокосом, имитированная икра с натуральным рыбьим жиром, лопающаяся, как настоящая, или вегетарианская имитированная икра - в ассортименте производителя каждый сможет найти для себя что-то вкусное и интересное.

- Вы знаете, из-за чего на небе появляется радуга? А давайте сделаем ее прямо здесь, сейчас! Проведем эксперимент, как в настоящей лаборатории, - предложила PR-директор компании «Европром» Яна Петыш.

Кстати, наличие собственной лаборатории и высококвалифицированных специалистов позволяет компании «Европром» не только разрабатывать и выводить на рынок интересные новинки, но и регулярно делиться знаниями о продуктах питания с точки зрения науки. В том числе с детьми. Ребята создали радугу из натуральных красителей, рассмотрели невероятные снимки продуктов под микроскопом и угадали, какой фрукт или овощ на них изображен. И то, что привычные продукты под микроскопом выглядят чужеземно, ребят не остановило.

Затем настало время фокусов. Ребята были заворожены тем, как один шарик множится и превращается в десятки таких же, как кусочки бумаги становятся бесконечным бумажным серпантином, как откуда ни возьмись в руках фокусника появился живой кролик. После выступления фокусник охотно поделился с детворой секретами мастерства и обучил парочке трюков.

ВРЕМЯ ВОЛШЕБНЫХ ПОДАРКОВ

Напоследок ребят засыпали подарками. Их было так много, что начало учебного года можно было легко спутать с Новым годом. Наши партнеры подготовили для детей интересные, познавательные и полезные сюрпризы.

Компания «Медпомощь 24» - сеть многопрофильных медицинских центров, в которой квалифицированные врачи ведут амбулаторный прием и лечат пациентов по 70 различным направлениям, подарила воспитанникам сертификаты в детские магазины, магазины для творчества и хобби. Каждый ребенок сам сможет выбрать, что приобрести для учебы или развлечения. Представители компании пожелали ребятам никогда не болеть, но если вдруг им понадобится помощь - получить ее можно в медцентре на Балканской площади, который оснащен современной диагностической и лечебной аппаратурой, а также имеет собственную лабораторию, в которой проводятся все виды исследований. Или можно посетить отделение на Заневском проспекте, которое дополнено отделением лучевой диагностики, предоставляющим услуги компьютерной томографии (КТ), маммографии и рентген-диагностики экспертного уровня. Но самое главное - в клинике работают специалисты высшего класса.

Глава сети клиник «Медпомощь 24» Евгений Федоров напомнил ребятам, что каждый новый год приближает их к исполнению мечты. Фото: Дмитрий ШТРАЙС

Всегда активно участвует в социальных мероприятиях «Комсомолки» Группа «Эталон». Именно она привела к ребятам их любимого героя - Рыжего Кота. Группа «Эталон» как социально ответственная компания восстанавливает исторические памятники, организует культурные и спортивные мероприятия и участвует в благотворительной деятельности. Все это стало для компании доброй традицией.

А компания «Европром» не только провела для ребят занимательную викторину, но и подарила воспитанникам билеты на концерт. Дело в том, что в состав холдинга «Европром» входит интересный проект - музыкальный клуб The Place. Это отличное место, чтобы послушать музыку, вкусно поесть и поиграть в настольные игры.

Вместе с компанией «Европром» малыши рассмотрели овощи и фрукты под микроскопом. Фото: Дмитрий ШТРАЙС

Получили дети и подарки от «Комсомолки» - детские журналы с головоломками и раскрасками.

СКАЗАНО!

«Ребята каждый раз с нетерпением ждут такие праздники, готовятся к ним. Им очень понравилось - это было видно по их эмоциям, лицам. Да и нам, взрослым, было весело. Спасибо вам!»

(Воспитатели Центра содействия семейному воспитанию № 2.)