Крестный ход прошел по Невскому проспекту Петербурга 12 сентября Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге 12 сентября 2022 года прошел масштабный, общегородской Крестный ход. Шествие состоялось в честь Дня перенесения мощей святого князя Александра Невского. Этот день - большой праздник для православных верующих. Начался он с Божественной литургии в Казанском соборе, которую возглавил Варсонофий Ладожский, а продолжился Крестным ходом по Невскому проспекту.

На шествие собрались тысячи верующих Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Сбор общегородского хода начался в 10 часов утра у Казанского собора. Колонна двинулась в сторону Александро-Невской лавры в 11 часов, - сообщили ранее в митрополии.

Шествие возглавил Милонов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Процессия растянулась от Казанского собора до Лавры Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Погода для такого масштабного события выдалась хорошая. С самого утра город озарило солнце, в лучах которого сияли золотые одеяния священнослужителей, праздничные распятия, иконы. Во главе процессии, в церковном облачении, шел депутат Государственной думы, известный петербургский политический деятель Виталий Милонов. Далее в колонне рядом с петербургским митрополитом Варсонофием шел глава ЗакСа города Александр Бельский.

Ход был со звонницей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В шествии принял участие Ворсонофий и глава ЗакСа Бельский Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Специально для Крестного хода было перекрыто движение по Невскому проспекту от реки Мойки до самой Лавры. Процессия растянулась по всему проспекту, каждую минуту люди присоединялись к ходу. У многих в руках были с собой иконы. Также среди колонны ехала звонница, колокольный звон которой наполнял улицы.

А на территории Александро-Невской лавры прошел малый Крестный ход с мощами великого князя. После этого здесь же началась концертная праздничная программа.

Люди приходили на шествие со своими иконами Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Тем временем, из-за глобального перекрытия Невского, центр Петербурга встал в большую пробку. Весь общественный транспорт вместе с автомобилистами, которые спешили на работу, были вынуждены искать обходные пути. В итоге центральные улицы были вынуждены постоять. Дорожная ситуация улучшилась после 13:30 часов, когда движение по Невскому вновь открыли.