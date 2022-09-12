Ловись, скидка, большая и маленькая: Риэлторы объяснили, есть ли подвох в распродажах квартир в новостройках в Петербурге

Эксперты называют скидки не щедростью от застройщиков, а вынужденным ходом. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Рынок новостроек в Петербурге запестрил скидками. На какой агрегатор с объявлениями по недвижимости ни глянь, везде выгодные предложения: один застройщик обещает скидку в 80 тысяч рублей с квадратного метра, другой – скидку на квартиру 10 или 20 процентов. Встречаются среди акций даже особые ценники для выпускников школ и ребят, отлично сдавших ЕГЭ, а также подарочное место в паркинге. «КП-Петербург» спросила у экспертов, с чем связаны такие акции щедрости.

Гендиректор ПИА «Недвижимость» Максим Ельцов отмечает, что скидки – попытка застройщиков нащупать такие цены, по которым квартиры начнут покупать охотнее.

- Спрос на недвижимость сейчас довольно слабый. На вторичке количество сделок упало в два раза, более-менее держится число сделок у застройщиков. Весь поток из вторички переполз в первичку, но этого застройщикам недостаточно. Они ищут цены, по которым жилье будут покупать интенсивнее, а спрос станет устойчивым. Поэтому и устраивают скидки. В какой-то степени это маркетинговый ход, а в какой-то – реальная подвижка к тому, чтобы зацепить покупателя. 86 процентов квартир в новых жилых комплексах сейчас продаются с небольшой скидкой, - объяснил КП-Петербург Ельцов.

По словам эксперта, небывалой щедрости от застройщиков ждать все-таки не нужно – компании не собираются допускать массового обвала цен. Ведь сейчас и себестоимость строительства растет, и среди уже купивших квартиры людей сразу же появятся те, кто захочет выгодно продать свои гнездышки. Невыгодная картина сложится.

Эксперт по недвижимости Дмитрий Синочкин также считает, что скидки – вынужденный ход застройщиков.

Под скидки попадают далеко не все квартиры: самые популярные форматы зачастую продают без всяких акций. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Цены на квартиры выросли в два раза за два года, а реальные доходы людей сократились. Как иначе продавать? Если раньше хорошо работала льготная ипотека, то с февраля с этим стало сложнее: люди с трудом строят планы на 30 лет, не уверены в постоянном месте работы и уровне своих доходов. Сейчас застройщики категорически не хотят снижать цены, потому что у граждан включится психологический фактор – они будут ждать дополнительную скидку и не станут ничего покупать, - подытожил Синочкин.

Кроме того, застройщики не рискуют снижать цены из-за отношений с банками: те могут упереть руки в боки и пересмотреть параметры проектного финансирования. При этом необходимость продавать определенный объем квартир никуда не исчезает. Вот застройщики и ищут способы привлечь внимание к своим продуктам.

Как заметил Дмитрий Синочкин, все эти скидки хитро разбросаны по определенным квартирам. Чаще всего под соусом выгоды подают крупногабаритное жилье, которое долго не находит хозяев – двухкомнатные, трехкомнатные квартиры. Популярные форматы вроде однушек и студий будут минимально сопровождаться акциями, уверен эксперт. Именно такой ход может создавать впечатление того, что квартиры массово подешевели. Между тем, в последние три месяца цены на жилье стагнируют, а летние продажи сократились в 1,5-2,5 раза в сравнении с уровнем января.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Петербургский рынок недвижимости расслоился по ценовому параметру, подмечает Максим Ельцов. На нижней границе стоят реальные цены на вторичку, на верхней – цены на первичку с учетом субсидированной ипотечной ставки 0,1 процента. Это ставка, о которой договариваются застройщик и банк, и первый платит комиссию второму. Застройщики, вводя такую привлекательную ставку на 30 лет вперед, повышают и цены на квартиры на 10-30 процентов. Все ради того, чтобы компенсировать банкам рекордно низкую ставку. Покупатели попадаются на скидочный крючок, но в итоге даже переплачивают, ведь общая сумма сделки вырастает. Вот такой замкнутый круг.

Загородный рынок Петербурга, тем временем, неспешно наращивает себе цену. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В ТЕМУ

Загородная недвижимость Петербурга лениво прибавляет в цене – Максим Ельцов наблюдает среди дач и загородных домов небольшой устойчивый спрос.

- В элитном сегменте становится больше предложений, в среднем классе спрос тоже растет, но только на не очень дорогие объекты. Рынок живой и активный, он остается в некотором плюсе из-за пандемии и запретов на въезд в другие страны. Но всплеска покупательской активности нет, - отметил Ельцов.

КОНКРЕТНО

Средние цены на квартиры в новостройках в Петербурге на сентябрь 2022 (сегменты «эконом» и «комфорт»):

Студия – 5,1 млн рублей

Однушка – 6,6 млн рублей

Двушка – 9,8 млн рублей

Трешка – 13, 8 млн рублей