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Недвижимость12 сентября 2022 16:11

Ловись, скидка, большая и маленькая: Риэлторы объяснили, есть ли подвох в распродажах квартир в новостройках в Петербурге

Квартиры в новостройках Санкт-Петербурга стали продавать со скидками
Арина МИФТАХУТДИНОВА
Арина МИФТАХУТДИНОВА
Эксперты называют скидки не щедростью от застройщиков, а вынужденным ходом.

Эксперты называют скидки не щедростью от застройщиков, а вынужденным ходом.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Рынок новостроек в Петербурге запестрил скидками. На какой агрегатор с объявлениями по недвижимости ни глянь, везде выгодные предложения: один застройщик обещает скидку в 80 тысяч рублей с квадратного метра, другой – скидку на квартиру 10 или 20 процентов. Встречаются среди акций даже особые ценники для выпускников школ и ребят, отлично сдавших ЕГЭ, а также подарочное место в паркинге. «КП-Петербург» спросила у экспертов, с чем связаны такие акции щедрости.

Гендиректор ПИА «Недвижимость» Максим Ельцов отмечает, что скидки – попытка застройщиков нащупать такие цены, по которым квартиры начнут покупать охотнее.

- Спрос на недвижимость сейчас довольно слабый. На вторичке количество сделок упало в два раза, более-менее держится число сделок у застройщиков. Весь поток из вторички переполз в первичку, но этого застройщикам недостаточно. Они ищут цены, по которым жилье будут покупать интенсивнее, а спрос станет устойчивым. Поэтому и устраивают скидки. В какой-то степени это маркетинговый ход, а в какой-то – реальная подвижка к тому, чтобы зацепить покупателя. 86 процентов квартир в новых жилых комплексах сейчас продаются с небольшой скидкой, - объяснил КП-Петербург Ельцов.

По словам эксперта, небывалой щедрости от застройщиков ждать все-таки не нужно – компании не собираются допускать массового обвала цен. Ведь сейчас и себестоимость строительства растет, и среди уже купивших квартиры людей сразу же появятся те, кто захочет выгодно продать свои гнездышки. Невыгодная картина сложится.

Эксперт по недвижимости Дмитрий Синочкин также считает, что скидки – вынужденный ход застройщиков.

Под скидки попадают далеко не все квартиры: самые популярные форматы зачастую продают без всяких акций.

Под скидки попадают далеко не все квартиры: самые популярные форматы зачастую продают без всяких акций.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Цены на квартиры выросли в два раза за два года, а реальные доходы людей сократились. Как иначе продавать? Если раньше хорошо работала льготная ипотека, то с февраля с этим стало сложнее: люди с трудом строят планы на 30 лет, не уверены в постоянном месте работы и уровне своих доходов. Сейчас застройщики категорически не хотят снижать цены, потому что у граждан включится психологический фактор – они будут ждать дополнительную скидку и не станут ничего покупать, - подытожил Синочкин.

Кроме того, застройщики не рискуют снижать цены из-за отношений с банками: те могут упереть руки в боки и пересмотреть параметры проектного финансирования. При этом необходимость продавать определенный объем квартир никуда не исчезает. Вот застройщики и ищут способы привлечь внимание к своим продуктам.

Как заметил Дмитрий Синочкин, все эти скидки хитро разбросаны по определенным квартирам. Чаще всего под соусом выгоды подают крупногабаритное жилье, которое долго не находит хозяев – двухкомнатные, трехкомнатные квартиры. Популярные форматы вроде однушек и студий будут минимально сопровождаться акциями, уверен эксперт. Именно такой ход может создавать впечатление того, что квартиры массово подешевели. Между тем, в последние три месяца цены на жилье стагнируют, а летние продажи сократились в 1,5-2,5 раза в сравнении с уровнем января.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Петербургский рынок недвижимости расслоился по ценовому параметру, подмечает Максим Ельцов. На нижней границе стоят реальные цены на вторичку, на верхней – цены на первичку с учетом субсидированной ипотечной ставки 0,1 процента. Это ставка, о которой договариваются застройщик и банк, и первый платит комиссию второму. Застройщики, вводя такую привлекательную ставку на 30 лет вперед, повышают и цены на квартиры на 10-30 процентов. Все ради того, чтобы компенсировать банкам рекордно низкую ставку. Покупатели попадаются на скидочный крючок, но в итоге даже переплачивают, ведь общая сумма сделки вырастает. Вот такой замкнутый круг.

Загородный рынок Петербурга, тем временем, неспешно наращивает себе цену.

Загородный рынок Петербурга, тем временем, неспешно наращивает себе цену.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В ТЕМУ

Загородная недвижимость Петербурга лениво прибавляет в цене – Максим Ельцов наблюдает среди дач и загородных домов небольшой устойчивый спрос.

- В элитном сегменте становится больше предложений, в среднем классе спрос тоже растет, но только на не очень дорогие объекты. Рынок живой и активный, он остается в некотором плюсе из-за пандемии и запретов на въезд в другие страны. Но всплеска покупательской активности нет, - отметил Ельцов.

КОНКРЕТНО

Средние цены на квартиры в новостройках в Петербурге на сентябрь 2022 (сегменты «эконом» и «комфорт»):

Студия – 5,1 млн рублей

Однушка – 6,6 млн рублей

Двушка – 9,8 млн рублей

Трешка – 13, 8 млн рублей

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