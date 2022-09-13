Сегодня все мы пассажиры и улетаем на футбол. Фото предоставлено пресс-службой авиакомпании «Россия».

Как-то давно, в 2003 году, «Зенит» проиграл московскому «Динамо» в чемпионате России по футболу со счетом 1:7. После этой игры президент петербургского клуба Виталий Мутко на обратном пути в самолете во всеуслышание заявил, что кассету с записью этого матча нужно сжечь и никогда его не пересматривать. Вряд ли кто-то сейчас вспомнит, лайнер какой авиакомпании тогда перевозил зенитовцев в город на Неве. Но, оказывается, это тоже имеет значение.

Пришлось пройти жесткий отбор

С 2014 года «Зенит» летает на самолетах авиакомпании «Россия». В парке компании даже есть уникальное воздушное судно в специальной ливрее – «Зенитолет». С 2021 года «Россия» является официальным перевозчиком и московского «Динамо». Вместе они довольно часто оказываются в заоблачных далях. Как и болельщики обеих команд. Видимо, во время таких путешествий родилась идея организовать футбольный матч между поклонниками популярных команд. Чтобы они не только на трибунах могли противостоять друг другу, но и на поле представить свой клуб.

«Я не могу сказать, кому конкретно пришла в голову эта идея, – рассказал «Комсомольской Правде-Санкт-Петербург» Сергей Стариков, официальный представитель авиакомпании «Россия», перед началом первой игры, прошедшей под вывеской «Дерби двух столиц». – По-моему, она лежала на поверхности: раз мы перевозим «Зенит» и «Динамо», регулярно видим противостояние этих команд на поле, почему бы не организовать турнир между их болельщиками? Они тоже наши пассажиры».

Фото предоставлено пресс-службой авиакомпании «Россия».

Проект авиакомпании «Россия» «Вместе на высоте!» был запущен в середине августа и вызвал ажиотаж с обеих сторон. Пробиться в состав команд на такой матч захотели примерно все, кто болеет за «Динамо» Москва и «Зенит» и способен попасть не только в воздушные ворота с помощью самолета. Пришлось провести жесткий отбор. В нем приняли участие более двух тысяч поклонников «сине-бело-голубых» и «бело-голубых» из разных уголков страны. Лучшие вышли на поле в минувшую субботу. Предварительно они тренировались на базах клубов в течение двух недель, готовились как настоящие футболисты. Ирония судьбы: болельщиков «Динамо» Москва в качестве тренера возглавил Эрик Корчагин, экс-форвард «бело-голубых». Он в том самом матче, который завершился победой москвичей со счетом 7:1, забил три гола. Это был сильный ход со стороны соперника. «Зенит» ответил своим: поручил отбирать игроков в команду Андрею Аршавину, заместителю генерального директора клуба по спортивному развитию. Тот помогал на этом этапе главному тренеру команды болельщиков «Зенита» Дмитрию Радченко, известному в прошлом игроку, а ныне – тренеру академии «Зенита».

«Как всегда, на отбор пришло больше игроков атакующего плана, все хотят забивать голы, – признался в разговоре Аршавин. – Мы с Дмитрием Радченко понимали, что нужны и те, кто будет защищаться. Проект очень интересный, я за такие активности. Пусть болельщики лучше встречаются на поле, чем орут друга на друга на трибунах. Будет больше уважения, это их сблизит».

Фото предоставлено пресс-службой авиакомпании «Россия».

«Выяснять отношения надо в честной борьбе»

Тут Аршавин прав. Отношения между фанатами «Зенита» и «Динамо» Москва не всегда были гладкими. В девяностых, когда российский футбол возрождался после распада СССР, они вместе «дружили против» болельщиков московского «Спартака» – тогда самой могущественной команды. Затем «Зенит» победил московский «Динамо» в финале Кубка России 1999 года, завоевав первый трофей в российскую эпоху. И отношения между болельщиками испортились. Была жестокая драка фанатов в Петербурге накануне матча «Зенит» – «Динамо» в чемпионате страны 2000 года. Погиб 15-летний болельщик петербургской команды Виталий Петухов. Эпизод разделил болельщиков на два враждующих лагеря. Уж на то фанаты «Зенита» не любили «спартачей», но к фанатам «Динамо» многие испытывали настоящую ненависть. Чего только не было за прошедшие годы. Но теперь трещина затягивается. Во всяком случае, во время матча, состоявшегося в субботу, никаких инцидентов на трибунах не произошло. Даже выкриков оскорбительных не звучало. Наоборот, только слова поддержки тем и другим. Тем более что у некоторых игроков были персональные болельщики. Команду «Зенита» возглавлял в качестве капитана Прокоп – Михаил Прокопьев, когда-то занимавшийся в академии петербургского клуба. Ему противостоял с нашивкой на руке El Classico, Герман Попков, другая известная личность из медиафутбола. Оба выступают за любительскую команду «Амкал», состоящую из известных блогеров и наделавшую шуму победами над профессиональными командами в Кубке России. Так что уровень освещения мероприятия был высокий, что придало большую известность проекту «Вместе на высоте!» Первый матч, прошедший в Петербурге, завершился победой болельщиков «Динамо» в серии пенальти. Счет на 12-й минуте открыли поклонники «сине-бело-голубых», отличился Максим Терещенков. Динамовцы сравняли счет после перерыва – с дальним ударом Табриза Ибрагимова не справился вратарь Батон. Основное время завершилось со счетом 1:1, и для выявления победителя пришлось пробивать одиннадцатиметровые, в «перестрелке» сильнее оказались гости – 5:4.

«Что поделаешь, пенальти – это лотерея, – подвел итог противостоянию Радченко, тренер поклонников «Зенита». – Хотя моментов в игре у нас было больше, только не залетело все. Я рад, что то, что мы готовили на тренировках, удалось перенести на поле. Ребята – молодцы. И сама история хорошая, эмоциональная. Болельщики должны выяснять отношения в спортивной борьбе. Сегодня мы снова убедились, как много людей любит футбол».

Ответный матч состоится 18 сентября на базе «Динамо» Москва в подмосковном Новогорске – все как в еврокубках. У болельщиков «Динамо» Москва и «Зенита» теперь все серьезно. И главное, их нельзя назвать просто «пассажирами». Только если на борту самолета авиакомпании «Россия», следующего на футбольный матч.