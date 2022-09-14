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Авто14 сентября 2022 15:20

Дорожный ремонт, собравший гигантскую пробку на Пулковском шоссе, продлится до конца октября

Вариантов объезда всего три
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Ближайшие полтора месяца Пулковское шоссе будет "красной зоной" для водителей. Фото: Яндекс.Карты.

Ближайшие полтора месяца Пулковское шоссе будет "красной зоной" для водителей. Фото: Яндекс.Карты.

Дорожный ремонт, собравший гигантскую пробку и практически остановивший движение на Пулковском шоссе на въезде в Петербург, продлится еще больше месяца. Об этом говорится в документе, размещенном на сайте Государственной административно-технической инспекции, а также на интерактивной карте ГАТИ.

- Пулковское шоссе от Волхонского шоссе до площади Победы, ограничение по 15 октября, - говорится в документе в частности.

Всего ремонт разбит на восемь этапов. Работы на участке от пересечения с Дунайским проспектом до Петербургского шоссе (съезд в Пушкин и выезд из него) начались 11 сентября и продлятся до 23 октября.

Карта ГАТИ намекает, что пробки будут стоять еще долго. Фото: gati-online.ru

Карта ГАТИ намекает, что пробки будут стоять еще долго. Фото: gati-online.ru

Напомним, что летом уже ремонтировалась часть Киевского шоссе от поворота на Пушкин (Петербургское шоссе) и далее, что собирало огромные пробки на выезд из города, в том числе в сторону аэропорта.

Учитывая, что другой дороги в Пулково нет, пассажирам стоит очень внимательно следить за дорожной обстановкой и выезжать с большим запасом по времени.

А автомобилисты смогут объехать проблемный участок либо по Московскому шоссе, где тоже стоят пробки, либо через КАД, Таллинское шоссе, а дальше через Гатчину или на Волхонское шоссе.

Последний вариант - платная магистраль М-11 «Нева» со съездом на «бетонку» А-120 за Ульяновкой и Форносово.

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