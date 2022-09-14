Дорожный ремонт, собравший гигантскую пробку на Пулковском шоссе, продлится до конца октября

Ближайшие полтора месяца Пулковское шоссе будет "красной зоной" для водителей. Фото: Яндекс.Карты.

Дорожный ремонт, собравший гигантскую пробку и практически остановивший движение на Пулковском шоссе на въезде в Петербург, продлится еще больше месяца. Об этом говорится в документе, размещенном на сайте Государственной административно-технической инспекции, а также на интерактивной карте ГАТИ.

- Пулковское шоссе от Волхонского шоссе до площади Победы, ограничение по 15 октября, - говорится в документе в частности.

Всего ремонт разбит на восемь этапов. Работы на участке от пересечения с Дунайским проспектом до Петербургского шоссе (съезд в Пушкин и выезд из него) начались 11 сентября и продлятся до 23 октября.

Карта ГАТИ намекает, что пробки будут стоять еще долго. Фото: gati-online.ru

Напомним, что летом уже ремонтировалась часть Киевского шоссе от поворота на Пушкин (Петербургское шоссе) и далее, что собирало огромные пробки на выезд из города, в том числе в сторону аэропорта.

Учитывая, что другой дороги в Пулково нет, пассажирам стоит очень внимательно следить за дорожной обстановкой и выезжать с большим запасом по времени.

А автомобилисты смогут объехать проблемный участок либо по Московскому шоссе, где тоже стоят пробки, либо через КАД, Таллинское шоссе, а дальше через Гатчину или на Волхонское шоссе.

Последний вариант - платная магистраль М-11 «Нева» со съездом на «бетонку» А-120 за Ульяновкой и Форносово.

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