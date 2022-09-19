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Общество19 сентября 2022 6:00

«Комсомолка» наградила самых обворожительных медицинских сотрудников Петербурга

Мы подвели итоги фотоконкурса «Леди в белых халатах - 2022»
Иван МАЛЬКОВ
Больше всего голосов набрала врач-стоматолог Алена Сандурская.

Больше всего голосов набрала врач-стоматолог Алена Сандурская.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Заботливые, внимательные, милые - все это о наших женщинах, врачах и медсестрах. Они ежедневно борются за жизнь десятков пациентов. Тяжело придумать более сложную и важную работу! Чтобы сказать каждой из них большое человеческое спасибо «Комсомолка» провела конкурс «Леди в белых халатах - 2022 в Санкт-Петербурге и Ленобласти».

Ведущими церемонии награждения были Кристина Бурова и Сергей Журавлев.

Ведущими церемонии награждения были Кристина Бурова и Сергей Журавлев.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В борьбе за звание самого обворожительного медсотрудника приняли участие 55 прекрасных дам. Все они высококлассные профессионалы своего дела, а еще - активные женщины, любящие жены и матери.

«Комсомолка» провела конкурс «Леди в белых халатах - 2022 в Санкт-Петербурге и Ленобласти».

«Комсомолка» провела конкурс «Леди в белых халатах - 2022 в Санкт-Петербурге и Ленобласти».

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Полтора месяца читатели «Комсомольской правды» голосовали за участниц. Выбор был очень сложный! Всего проголосовали 151 455 человек. И вот на днях издание пригласило всех участниц на церемонию награждения.

- «Комсомолка» обожает проводить конкурсы, особенно те, где участвуют обворожительные девушки, которые по совместительству являются еще и умными, заботливыми и мудрыми профессионалами, - поприветствовала всех генеральный директор ЗАО «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» Ирина Жеглова. - Хочу пожелать вам здоровья, любви и благодарных пациентов!

Генеральный директор ЗАО «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» Ирина Жеглова обратилась ко всем участницам.

Генеральный директор ЗАО «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» Ирина Жеглова обратилась ко всем участницам.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Одним из партнеров конкурса стала Первая наркологическая служба - клиника, которая специализируется на помощи зависимым от алкоголя и запрещенных веществ, кодировании, программах детоксикации, лечении алкоголизма и наркомании, а также психиатрической помощи и реабилитации. Поприветствовать обворожительных участниц вышел учредитель Первой наркологической службы Сергей Буров.

Поприветствовать обворожительных участниц вышел учредитель Первой наркологической службы Сергей Буров.

Поприветствовать обворожительных участниц вышел учредитель Первой наркологической службы Сергей Буров.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Мы всегда поддерживаем «Комсомольскую правду в Санкт-Петербурге» во всех ее начинаниях и проектах, - рассказал Сергей Буров. - Спасибо всем за то, что смогли вырваться из рабочих будней и принять участие в конкурсе. Вы все такие красивые и потрясающие! Желаю вам добра в семье, счастья, любви и всего самого наилучшего!

Также поддержку конкурсу оказало ООО «ТИАРА-МЕДИКАЛ» - член торгово-промышленной палаты Санкт-Петербурга, которое специализируется на проектировании и комплексном оснащении медицинских учреждений. Компания занесена в Реестр надежных партнеров, имеет собственный лицензированный сервисный центр, службу логистики и ВЭД. «ТИАРА-МЕДИКАЛ» развивает программы социальной ответственности в ключевых направлениях: здравоохранение и социальное обеспечение, образование и наука. Компания стабильно развивается с 2007 года. В числе клиентов - ведущие медицинские центры и государственные лечебные учреждения России.

Поддержку конкурсу оказала ООО «ТИАРА-МЕДИКАЛ».

Поддержку конкурсу оказала ООО «ТИАРА-МЕДИКАЛ».

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- «Комсомолка» уже давно стала нашим другом, - поделилась представитель компании Кристина Семенова. - Очень рада, что вы сегодня собрались здесь. Все мужчины нашего коллектива хотели бы присутствовать, чтобы поздравить вас - самых красивых леди в белых халатах. Однако, посчастливилось лишь некоторым. Хочу пожелать вам всегда иметь такой же уверенный и добрый взгляд, которому без сомнения верит пациент. Ну и конечно, как представитель компании «ТИАРА-МЕДИКАЛ», желаю каждой из вас работать на самом современном оборудовании!

Еще одним партнером стал новаторский бренд дизайнерской медицинской одежды «Лечи красиво», вдохновленный самими врачами. Компания появилась в Петербурге более 10 лет назад и перевернула понимание того, как должен выглядеть доктор. «Лечи красиво» заложило начало индустрии медицинской моды в России. По мнению компании, медицинский работник не только профессионал, но и уникальная, яркая личность, поэтому команда дизайнеров создает одежду для самовыражения себя и своих ценностей. Врачи со всего мира оценили качество и комфорт одежды. Все изделия легко комбинируются в базовый гардероб медицинского сотрудника - стильный вне времени и отвечающий модным трендам.

Одним из партнеров конкурса стал новаторский бренд дизайнерской медицинской одежды «Лечи красиво».

Одним из партнеров конкурса стал новаторский бренд дизайнерской медицинской одежды «Лечи красиво».

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Мы выражаем благодарность всем за ваш бесценный труд по возвращению здоровья сотням пациентов, ведь без здоровья невозможно быть счастливым, - обратилась к врачам бренд-менеджер компании Елена Перминова. - Хочу напомнить, что все здесь -профессионалы своего дела, но при этом каждый - уникальная интересная личность. Не забывайте об этом!

Победительницей конкурса «Леди в белых халатах», которая набрала больше всего голосов, стала врач-стоматолог Алена Сандурская.

- Большое спасибо «Комсомольской правде в Санкт-Петербурге» за проведение этого конкурса, - сказала Алена. - Я благодарна своему руководителю, коллегам и администрации Красногвардейского района за поддержку. Также хочу сказать спасибо всем, кто голосовал за меня! Приходите лечиться к нам в диспансер - будем рады вас видеть!

После церемонии награждения участницам предложили ненадолго забыть про их серьезную работу и просто побыть женщинами. Стилист модного проекта Image.28 Алексей Кольцов провел для них мастер-класс и рассказал о трендах этого сезона. А Алексей знает в этом толк. Image.28 - это модный проект, который обучает профессии стилиста-имиджмейкера, а также другим fashion-направлениям. К его стилистам обращаются модельные агентства, студии визажа и обучающие проекты сферы fashion из Санкт-Петербурга и Москвы. Школа стиля выпустила более 1500 стилистов, которые сейчас работают в сфере моды, открыли свои имидж-студии, шоурумы и бренды одежды, выступают на телеканалах и ведут свои авторские блоги с многотысячной аудиторией.

После церемонии награждения стилист Алексей Кольцов рассказал о модных трендах этого сезона.

После церемонии награждения стилист Алексей Кольцов рассказал о модных трендах этого сезона.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ТОП-5 ПОБЕДИТЕЛЬНИЦ КОНКУРСА

1. Алена Сандурская, заведующая консультативно-диагностическим отделением СПб ГБУЗ «Врачебно-физкультурный диспансер Красногвардейского района», врач- стоматолог.

2. Виктория Базиян, врач-терапевт ЦОВП компании «Полис».

3. Оксана Александрова, врач-терапевт поликлиники «ПОЛИС».

4. Наталья Кучеренко, заведующая терапевтическим отделением ФГБУЗ СЗОНКЦ имени Л.Г. Соколова ФМБА России, врач-терапевт.

5. Ксения Литвинова, старшая медсестра отделения медицинской профилактики.

БИЗНЕС-ПРЕСС