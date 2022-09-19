«Комсомолка» наградила самых обворожительных медицинских сотрудников Петербурга

Больше всего голосов набрала врач-стоматолог Алена Сандурская. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Заботливые, внимательные, милые - все это о наших женщинах, врачах и медсестрах. Они ежедневно борются за жизнь десятков пациентов. Тяжело придумать более сложную и важную работу! Чтобы сказать каждой из них большое человеческое спасибо «Комсомолка» провела конкурс «Леди в белых халатах - 2022 в Санкт-Петербурге и Ленобласти».

Ведущими церемонии награждения были Кристина Бурова и Сергей Журавлев. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В борьбе за звание самого обворожительного медсотрудника приняли участие 55 прекрасных дам. Все они высококлассные профессионалы своего дела, а еще - активные женщины, любящие жены и матери.

«Комсомолка» провела конкурс «Леди в белых халатах - 2022 в Санкт-Петербурге и Ленобласти». Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Полтора месяца читатели «Комсомольской правды» голосовали за участниц. Выбор был очень сложный! Всего проголосовали 151 455 человек. И вот на днях издание пригласило всех участниц на церемонию награждения.

- «Комсомолка» обожает проводить конкурсы, особенно те, где участвуют обворожительные девушки, которые по совместительству являются еще и умными, заботливыми и мудрыми профессионалами, - поприветствовала всех генеральный директор ЗАО «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» Ирина Жеглова. - Хочу пожелать вам здоровья, любви и благодарных пациентов!

Генеральный директор ЗАО «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» Ирина Жеглова обратилась ко всем участницам. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Одним из партнеров конкурса стала Первая наркологическая служба - клиника, которая специализируется на помощи зависимым от алкоголя и запрещенных веществ, кодировании, программах детоксикации, лечении алкоголизма и наркомании, а также психиатрической помощи и реабилитации. Поприветствовать обворожительных участниц вышел учредитель Первой наркологической службы Сергей Буров.

Поприветствовать обворожительных участниц вышел учредитель Первой наркологической службы Сергей Буров. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Мы всегда поддерживаем «Комсомольскую правду в Санкт-Петербурге» во всех ее начинаниях и проектах, - рассказал Сергей Буров. - Спасибо всем за то, что смогли вырваться из рабочих будней и принять участие в конкурсе. Вы все такие красивые и потрясающие! Желаю вам добра в семье, счастья, любви и всего самого наилучшего!

Также поддержку конкурсу оказало ООО «ТИАРА-МЕДИКАЛ» - член торгово-промышленной палаты Санкт-Петербурга, которое специализируется на проектировании и комплексном оснащении медицинских учреждений. Компания занесена в Реестр надежных партнеров, имеет собственный лицензированный сервисный центр, службу логистики и ВЭД. «ТИАРА-МЕДИКАЛ» развивает программы социальной ответственности в ключевых направлениях: здравоохранение и социальное обеспечение, образование и наука. Компания стабильно развивается с 2007 года. В числе клиентов - ведущие медицинские центры и государственные лечебные учреждения России.

Поддержку конкурсу оказала ООО «ТИАРА-МЕДИКАЛ». Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- «Комсомолка» уже давно стала нашим другом, - поделилась представитель компании Кристина Семенова. - Очень рада, что вы сегодня собрались здесь. Все мужчины нашего коллектива хотели бы присутствовать, чтобы поздравить вас - самых красивых леди в белых халатах. Однако, посчастливилось лишь некоторым. Хочу пожелать вам всегда иметь такой же уверенный и добрый взгляд, которому без сомнения верит пациент. Ну и конечно, как представитель компании «ТИАРА-МЕДИКАЛ», желаю каждой из вас работать на самом современном оборудовании!

Еще одним партнером стал новаторский бренд дизайнерской медицинской одежды «Лечи красиво», вдохновленный самими врачами. Компания появилась в Петербурге более 10 лет назад и перевернула понимание того, как должен выглядеть доктор. «Лечи красиво» заложило начало индустрии медицинской моды в России. По мнению компании, медицинский работник не только профессионал, но и уникальная, яркая личность, поэтому команда дизайнеров создает одежду для самовыражения себя и своих ценностей. Врачи со всего мира оценили качество и комфорт одежды. Все изделия легко комбинируются в базовый гардероб медицинского сотрудника - стильный вне времени и отвечающий модным трендам.

Одним из партнеров конкурса стал новаторский бренд дизайнерской медицинской одежды «Лечи красиво». Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Мы выражаем благодарность всем за ваш бесценный труд по возвращению здоровья сотням пациентов, ведь без здоровья невозможно быть счастливым, - обратилась к врачам бренд-менеджер компании Елена Перминова. - Хочу напомнить, что все здесь -профессионалы своего дела, но при этом каждый - уникальная интересная личность. Не забывайте об этом!

Победительницей конкурса «Леди в белых халатах», которая набрала больше всего голосов, стала врач-стоматолог Алена Сандурская.

- Большое спасибо «Комсомольской правде в Санкт-Петербурге» за проведение этого конкурса, - сказала Алена. - Я благодарна своему руководителю, коллегам и администрации Красногвардейского района за поддержку. Также хочу сказать спасибо всем, кто голосовал за меня! Приходите лечиться к нам в диспансер - будем рады вас видеть!

После церемонии награждения участницам предложили ненадолго забыть про их серьезную работу и просто побыть женщинами. Стилист модного проекта Image.28 Алексей Кольцов провел для них мастер-класс и рассказал о трендах этого сезона. А Алексей знает в этом толк. Image.28 - это модный проект, который обучает профессии стилиста-имиджмейкера, а также другим fashion-направлениям. К его стилистам обращаются модельные агентства, студии визажа и обучающие проекты сферы fashion из Санкт-Петербурга и Москвы. Школа стиля выпустила более 1500 стилистов, которые сейчас работают в сфере моды, открыли свои имидж-студии, шоурумы и бренды одежды, выступают на телеканалах и ведут свои авторские блоги с многотысячной аудиторией.

После церемонии награждения стилист Алексей Кольцов рассказал о модных трендах этого сезона. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ТОП-5 ПОБЕДИТЕЛЬНИЦ КОНКУРСА

1. Алена Сандурская, заведующая консультативно-диагностическим отделением СПб ГБУЗ «Врачебно-физкультурный диспансер Красногвардейского района», врач- стоматолог.

2. Виктория Базиян, врач-терапевт ЦОВП компании «Полис».

3. Оксана Александрова, врач-терапевт поликлиники «ПОЛИС».

4. Наталья Кучеренко, заведующая терапевтическим отделением ФГБУЗ СЗОНКЦ имени Л.Г. Соколова ФМБА России, врач-терапевт.

5. Ксения Литвинова, старшая медсестра отделения медицинской профилактики.