Автомобиль снес двух женщин и врезался в здание ТРК «Заневский каскад» в Петербурге

Автомобиль задним ходом сбил двух женщин и врезался в ТРК в Петербурге Фото: СОЦСЕТИ

Жесткая авария произошла в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Днем 15 сентября 2022 года автомобиль, находившийся на парковке торгово-развлекательного комплекса "Заневский каскад" сбил двух женщин, которые выходили из ТРК, после чего врезался в здание. Несчастные посетительницы серьезно пострадали, а стеклянные двери разлетелись на осколки. Об этом сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- В 14 часов 62-летний водитель автомобиля "Хендай", двигаясь задним ходом у дома 67 по Заневскому проспекту, совершил наезд на двух женщин-пешеходов, после чего совершил наезд на здание ТРК "Заневский каскад", повредив при этом витрину, - рассказали в полицию.

Витрина ТРК разбилась вдребезги Фото: СОЦСЕТИ

Автомобиль буквально снес женщин, которые, ничего не подозревая, вышли из дверей ТРК. Пострадавшими оказались местные жительницы 48 и 43 лет. Обеих госпитализировали с с различными травмами в больницу. Состояние пациенток оценивается как средней степени тяжести.

По предварительными данным, водителю машины стало плохо и он перепутал управление, из-за чего автомобиль резко поехал назад.

Проводится проверка. Сотрудники дорожной полиции устанавливают все детали происшествия.