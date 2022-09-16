Трамвай от Шушар до Пулково запустят к 2029 году

Новая трамвайная линия свяжет Пулково и Шушары. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Новая трамвайная линия свяжет жилой микрорайон Шушары и аэропорт Пулково. О строительстве третьей частной ветки трамвая заявила пресс-служба Газпромбанка, который профинансирует проект.

- 16 сентября Газпромбанк и ГК АБЗ-1 подали в Правительство Санкт-Петербурга частную концессионную инициативу по проекту создания трамвайной линии от жилого квартала Шушары до аэропорта Пулково, - говорится в сообщении.

6-километровая линия должна стать продолжением трамвайной сети «Купчино» –Шушары – Славянка. Этот проект также реализуется банком и Группой АБЗ-1. Запустить линию до Славянки обещают уже в 2024 году. Она свяжет густонаселенные кварталы новостроек с Петербургом, минуя пробки на Московском шоссе.

А после этого начнется работа над продолжением ветки. Запустить трамвай в Пулково хотят до 2029 года. То есть на строительство с учетом проектирования и подготовки уйдет пять лет. По оценкам авторов инициативы, пассажиропоток на линии от Шушар до аэропорта будет составлять около 16 тысяч человек в сутки.

- Благодаря новой трамвайной ветке петербуржцы и гости Северной столицы смогут добираться до аэропорта и обратно быстро и в комфортных условиях, – заявил первый вице-президент Газпромбанка Павел Бруссер.

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