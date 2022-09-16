Новая зона платной парковки заработает на 153 улицах Адмиралтейского района

Зона платной парковки расширится с 1 ноября. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Очередной неприятный сюрприз ждет петербургских водителей с 1 ноября. С этой даты вновь расширяется зона платной парковки. Она заработает на 153 улицах Адмиралтейского района. Сейчас здесь заканчивают монтировать оборудование и наносить разметку.

- В зоне платной парковки, которая заработает 1 ноября, будет смонтировано 4040 дорожных знаков — «Платная парковка», «Парковка для инвалидов», «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор», - сообщает пресс-служба Городского центра управления парковками (ГЦУП).

Сейчас выполнено около 20% объема работ, знаки и указатели появились на 33 улицах города. Синюю разметку нанесли на 50 улицах. Но в ГЦУПе обещают, что успеют уложиться в срок и к началу ноября все будет готово к вводу зоны в действие.

Чтобы водителям было удобнее отдавать кровно заработанные деньги за стоянку своего железного коня, в новой зоне парковки установят 90 платежных паркоматов. А для контроля за любителями постоять в центре Петербурга бесплатно, будет закуплено 32 программно-аппаратных комплекса для автомобилей-парконов.

К концу 2022 зона платной парковки покроет 364 улицы Северной столицы. Общее число машино-мест достигнет 28 тысяч. В Смольном уверены, что расширение зоны поможет уменьшить трафик и улучшить дорожную обстановку в центре города.