Пожар произошел на территории Ленинградской атомной станции

В промзоне ЛАЭС произошел пожар. Фото: vk.com/leningradaes

Серьезное ЧП оставило без света часть города Сосновый Бор, где расположена Ленинградская атомная станция. Причиной отключения электроэнергии стал пожар на территории ЛАЭС. В промзоне, где идут дорожные работы, самосвал при разгрузке асфальта задел высоковольтные провода. В результате машина загорелась.

- В 16:40 16 сентября 2022 года поступило сообщение о пожаре по адресу: Сосновый Бор, ЛАЭС-2, Промзона. Горел грузовой автомобиль. В 16:51 пожар был ликвидирован. Информация о пострадавших не поступала. На месте происшествия работали 12 человек личного состава и три единицы техники, - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Ленобласти.

Жители города атомщиков начали в соцсетях жаловаться на отсутствие света. В местной администрации заверили, что о проблеме знают.

- Коммунальные службы ведут восстановительные работы по подаче электричества и водоснабжения в ряде районов города. Последствия аварийной ситуации устраняются оперативно. Поэтапные включения света и воды уже начались, - сообщили в пресс-службе руководства Соснового Бора.

На самой ЛАЭС подтвердили факт возгорания и поспешили успокоить как местных жителей, так и жителей Петербурга, до которого час езды на машине.

- На участке ремонта дороги, примыкающего к Копорскому шоссе, произошло возгорание грузового автомобиля подрядной организации. В результате произошло замыкание на линии электропередачи и отключение электричества в некоторых районах Соснового Бора. Пострадавших нет, все четыре энергоблока ЛАЭС работают в штатном режиме, - сообщил на странице ВКонтакте атомной станции ее директор Владимир Перегуда.

По его словам, сейчас ремонтники заняты устранением повреждений. Причины и обстоятельства ЧП выясняют дознаватели отдела надзорной деятельности и профилактической работы МЧС.