Двое мужчин изнасиловали девочку и сбросили ее в Черную речку в Петербурге

Девочка отдалась двум мигрантам, после чего ее сбросили в Черную речку в Петербурге Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге двое мужчин изнасиловали девочку, а после сбросили ее в Черную речку. Ужасная история произошла с 15-летним подростком поздно вечером 15 сентября 2022 года. Около 23 часов в экстренную службу позвонил прохожий и рассказал, что у дома 18 по набережной Черной речки, на перекрестке, мужчина пытался изнасиловать молодую женщину, а потом столкнул ее в реку. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- На вызов приехали сотрудники полиции и нашли на месте 15-летнюю девочку, которая была пьяна, - рассказал источник.

Девочка рассказала, что она ходила в наркологический диспансер, который находится у метро "Черная речка", так как принимает антидепрессанты. После этого рядом с метро она познакомилась с двумя молодыми мигрантами, на вид 20-22 лет. Девушка пошла с новыми знакомыми выпивать на набережную. В итоге они уговорили ее вступить с ними обоими в сексуальные отношения за деньги. Девочка не уточнила, заплатили ли ей мигранты. Но, закончив, мужчины просто сбросили подростка в воду, а сами ушли.

Полицейские отправили девочку в больницу, а сами опросили ее мать, 49-летнюю женщину. В семье воспитываются еще трое детей шести, девяти и 11 лет. В 2014 году 60-летний супруг женщины удочерил старшую дочь. Но до этого девочка пережила страшное. Когда ей было 12 лет, ее изнасиловал родной отец, который сейчас уже сидит в тюрьме. После этого девочка начала пропадать в компаниях, спать с мальчиками и выпивать. С 2020 года она попала на учет ПНД.

Сейчас полиция разбирается в сложившейся ситуации и разыскивает насильников.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Охранник опоил и изнасиловал 16-летнюю пациентку больницы в Ленобласти

Прокуратура начала проверку информации об изнасиловании охранником девочки в Тихвинской больнице Ленобласти (подробности)

14-летнюю девочку изнасиловал парень на первом свидании на улице в Петербурге

С молодым человеком школьница познакомилась в интернете (подробности)

«Заманил к себе лошадкой»: Сын судьи изнасиловал и убил 10-летнюю девочку и 13 лет ходил на свободе

Убийцу девочки из России искали даже эстонские полицейские, но все это время он жил в соседнем доме. «КП» поговорила с родными убитой девочки (подробности)