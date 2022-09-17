Эффективно и с интересом: чем живет и как работает современное предприятие. Фото: Тимур Румянцев.

Сегодня для активной и насыщенной жизни, как личной, так и деловой, вовсе не обязательно самому искать события, чтобы быть в их центре. Волховский производственный комплекс ФосАгро дает своим работникам возможность развиваться, отдыхать и быть причастными к экономике нашей страны.

НОВЫЙ ЗАВОД - НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

В марте 2019 года в Волхове стартовал инвестиционный проект ФосАгро по строительству нового завода, выпускающего минеральные удобрения. Объем вложений составляет порядка 34 млрд рублей, а выход новых производств на проектную мощность намечен на 2023 год. На сегодня уже модернизированы производства фосфорной кислоты, минеральных удобрений, проведено техническое перевооружение цеха по производству серной кислоты, возведены новые энергетические объекты – комплексы по утилизации отходящего технологического пара и обеспечению предприятия электроэнергией собственной генерации на 85%. Недавно новую производственную площадку посетил заместитель министра экономического развития РФ Мурат Керефов.

Фото: Тимур Румянцев.

- Это современное высокотехнологичное производство, которое выпускает конкурентоспособную продукцию, востребованную как на внутренних, так и на внешних рынках. Основные этапы проекта уже реализованы или близки к завершению. Предприятие обеспечивает высокую занятость, что особенно важно для муниципалитета, для региона. Впечатления положительные. Когда смотришь проект на бумаге – видишь сухие цифры. Когда приезжаешь на предприятие – видишь, в первую очередь, команду, которая реализует проект. Сегодня я увидел команду, способную решать и более сложные задачи, - отметил Мурат Керефов.

В результате проведенной на предприятии коренной модернизации годовой объем производства экстракционной фосфорной кислоты увеличен до 500 тыс. тонн, серной кислоты – до 1,1 млн тонн, минеральных удобрений – превышает 880 тыс. тонн. Обеспечены режимные условия для включения в сеть турбогенератора мощностью 34 МВт.

- Строительство производств в Волхове ведется с применением наилучших доступных технологий. Новый завод-миллионник будет соответствовать самым строгим российским и международным нормам природоохранного законодательства, – отметил директор Волховского филиала АО «Апатит» Алексей Иконников. – Одним из итогов инвестпрограммы станет создание, в дополнение к 1000 существующим, более 300 новых рабочих мест для высококвалифицированных специалистов. После выхода новых производств на проектную мощность налоговые поступления в течение пяти лет составят более семи миллиардов рублей.

Новый завод вместе с электростанцией строится в рамках долгосрочной стратегии развития Группы «ФосАгро» до 2025 года. Этот инвестпроект – один из примеров первых соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). Оно было подписано федеральными властями, руководством Ленобласти и компанией «ФосАгро» в декабре 2020 года.

Фото: пресс-служба ВФ АО «Апатит».

АКТИВНОСТЬ ВО ВСЕМ

Развивая производство и наращивая объемы, Волховский производственный комплекс ФосАгро не забывает о главном - о своих сотрудниках. Тех, от кого во многом зависит эффективность работы и успехи предприятия. Работники регулярно участвуют в общероссийских и региональных спортивных, туристических и других общественно-значимых мероприятиях.

Фото: пресс-служба ВФ АО «Апатит».

Команда предприятия показала отличный результат в популярной военно-спортивной игре «Гонка Героев». Десять самых смелых и выносливых спортсменов отправились на «Гонку» не раздумывая. «ФосАгро-Волхов» помог собрать людей, доставил до места, полностью оплатил взнос. А ещё поддерживал участников «Гонки» во время прохождения испытаний. Команда участвовала впервые, но ребята пришли 12-ми! Этот результат говорит сам за себя.

– На «Гонке» нам очень помогли юмор и взаимовыручка. Теперь с этими ребятами хоть в разведку, хоть на Северный полюс! – поделился эмоциями участник команды от Волховского филиала АО «Апатит» Антон ОБУХОВ.

Летом свою спортивную подготовку и волю к победе сотрудники предприятия проявили на турслете в Тосненском районе. На мероприятие приехали десять команд химпредприятий из Волхова, Киришей, Кингисеппа, Тосно и Санкт-Петербурга. Ребята стремились к победе всеми силами, но им не хватило одного балла до бронзы. В результате – четвёртое место.

– Задания были непростыми: волейбол, спортивное ориентирование, лабиринт, олимпийская эстафета, конкурс мастерства на забивание гвоздей в полено, «висячие сады» – верёвочный парк с испытаниями и презентация домашнего задания – творческого номера, – поделилась впечатлениями Жанна Никифоренко. – На предприятии я всего месяц, учусь в Горном университете на направлении «Технология транспортных процессов». Прохожу уже вторую производственную практику в транспортном управлении, и с каждым днём мне здесь нравится всё больше! Уже успела влиться в коллектив и поучаствовать в нескольких активностях.

Фото: пресс-служба ВФ АО «Апатит».

Молодёжь предприятия стала инициатором поездки на спортивный фестиваль «Горячие головы», который объединил 90 команд из разных уголков России. В этом году экстремальный забег собрал 800 спортсменов из Новгородской и Ленинградской областей, Санкт-Петербурга, Петрозаводска, Пскова, Москвы, Твери и Белоруссии. Участники преодолевали семь километров трассы с искусственными и естественными испытаниями.

- Все препятствия покорились благодаря командному духу и дружеской атмосфере. Кто отставал – ждали и помогали. Уверен, мы ещё не раз соберёмся таким составом! - говорит председатель профсоюзной организации «ФосАгро-Волхов» Александр Полухин.

КСТАТИ

Волонтеры «ФосАгро» прошли обучение

Курс проходил на базе учебно-исследовательского центра Московской федерации профсоюзов.

Летом добровольцы со всех филиалов ФосАгро из Волхова, Череповца, Кировска, Балакова прошли обучение по программе «Волонтер». Профильные лекции дополняли игры на командообразование и психологические тесты. Они сдружили команды и позволили каждому волонтёру узнать о себе чуть больше. Ведь для того, чтобы помогать людям по зову сердца, важно осознавать свои жизненные ценности, принципы и приоритеты. Кроме того, участников ждали интересные и познавательные экскурсии по Москве.

- Программа была очень насыщенная и разнообразная, Спасибо большое организаторам и нашему профсоюзу «ФосАгро-Волхов» за поддержку волонтёрского движения и возможность совершенствовать свои навыки в этом направлении. Хотелось бы больше таких поездок! - рассказала участница от Волховского филиала АО «Апатит» Людмила Мигунова.

ОФИЦИАЛЬНО

Алексей Брицун, глава администрации Волховского района:

- Уровень зарплаты с 2012 года, когда предприятие вошло в состав Группы «ФосАгро», вырос более чем в три раза. ФосАгро – наш надежный партнер в социально-экономическом развитии. Партнер, который всегда держит слово, и с которым всегда можно договориться о совместной реализации добрых и правильных дел. В сотрудничестве с компанией у нас появляются новые общественные пространства, спортивные объекты, возрождаются православные традиции. В этом году началось строительство жилого дома в Волхове. Волховский комплекс ФосАгро дает правильный импульс в дальнейшем развитии предприятия, а значит и Волховского района.