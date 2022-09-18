«Пафосно, тарелка супа - 500 рублей»: обновленный Московский рынок превратили в модный гастромаркет

Василеостровский рынок стал моделью для Московского. Фото: Артем КИЛЬКИН

Московский рынок Петербурга официально начал работать после реконструкции. Фактически, двери перестроенного здания распахнулись еще с начала сентября, но накануне состоялась торжественная церемония с участием артистов.

- Рынок Московский — значит и праздновать будем со столичным масштабом и Московской тусовкой, - отмечали организаторы.

На счет масштаба и звезд не обманули.

- Открывали с Александром Цыпкиным, Сергеем Минаевым, Евгением Чебатковым. Билеты продавали по две тысячи рублей. В целом прошло многолюдно и пафосно. Но был и не очень довольный народ - жаловались, что помещение гулкое, ничего не слышно из речей выступающих, а на улице во время дождя никаких навесов не стояло, все промокли, - рассказывают сотрудники «КП-Петербург» побывавшие на открытие.

Учитывая, что проектом реконструкции и перезапуска Московского рынка занимался тот же инвестор, что и на рынке Василеостровском, то концепция обновленного заведения оказалась аналогичной. Под торговые ряды оставили лишь небольшое пространство, а заметную часть отдали многочисленным кафе.

Теперь на Московском рынке большая часть отдана под кафе и ресторанчики. Фото: Алена ЧИЧИГИНА

Теперь здесь есть свой маленький островок Вьетнама, где готовят знаменитый суп фо и другие блюда национальной кухни.

За тарелку супа, к слову, придется отдать 500 рублей. «Но порция огромная», - отмечают дегустаторы.

Тарелка супа - 500 рублей. Фото: Алена ЧИЧИГИНА

Всего в Московском рынке собрано около 30 торговых точек и два с лишним десятка кафе. По словам инвесторов, классический вариант рынка перестал быть популярным форматом, так как там продают те же продукты, что и в супермаркете, но дороже. А вот кафе и прочие заведения общепита, наоборот на подъеме.