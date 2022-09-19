«Замуровали, демоны»: КАД, Пулковское, Московское, Приморское шоссе, Софийская улица и Витебский проспект намертво встали в пробках

Петербург встал в "мертвых" пробках. Проще пешком, чем на машине. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Аномальные пробки, от которых петербургские водители отвыкли за лето, сковали улицы Северной столицы утром в понедельник. По состоянию на 9:00 затруднения на дорогах оценивались на семь баллов из десяти.

И если в центре города движение оказалось более-менее активным - не все еще успели доехать туда, то на окраинах и на въездах в Петербург дела обстоят очень плохо. Причиной стали как дорожные работы, так и многочисленные аварии.

Пулковское шоссе почти не движется. Пробка в шесть километров растянулась от подъезда к Пулковским высотам и до КАДа. К самому Пулковскому стоит Петербургское шоссе из Пушкина. Второй выезд из Пушкина - Витебский проспект - «наглухо» стоит от Петербургского шоссе до Шушар.

И объехать затор не получится. Волхонское шоссе от Киевского к Новогорелово стоит на участке в девять километров.

А Московское шоссе синхронно замерло на въезд в Петербург от Колпинского шоссе. Тут длина пробки составляет 5,5 километров. Причина - дорожные работы. Не уехать из Колпино и по Софийской улице. Она стоит на 10-километровом участке от Усть-Ижорского шоссе аж до проспекта Славы.

На юге горда все очень плохо. Фото: Яндекс.Карты.

Водители, глядя на показания онлайн-карт, печально шутят: «Замуровали, демоны».

Но и это не все. Из-за четырех ДТП стоит внутренняя КАД от Ленинградской улицы в Кудрово до Вантового моста. А также на отрезке от развязки с Софийской улицей до съезда на Пулковское шоссе. Дальше пробка идет в сторону аэропорта.

Стоит КАД и в обратном направлении. Жесткая пробка собралась от Шушар к Вантовому мосту и идет за него, до места ДТП, ставшего причиной затора.

Кроме этого тяжело проехать по Дальневосточному и Занескому проспектам в сторону метро «Новочеркасская», по Октябрьской набережной от Крыленко к Володарскому мосту. По Народной улице к Сортировочной, где также идет дорожный ремонт.

Довершает картину Приморское шоссе на выезд их города. Здесь пробка растянулась на три с лишним километра от улицы Савушкина до Ольгино. Причины все те же - дорожные работы и ДТП.

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