Антиконференция, мастер-классы и награждение лучших: Как прошел VIII ежегодный Ленинградский бизнес-форум «Энергия возможностей»

Программа длилась целый день и проходила на трех площадках одновременно. Фото предоставлено пресс-службой Центр «Мой бизнес» Ленобласти.

Ленинградский бизнес-форум - крупнейшее мероприятие для предпринимателей 47-го региона. Каждый год на нем собираются представители малого и среднего бизнеса, самозанятые граждане и те, кто только планирует открыть свое дело.

Бизнесмены встретились 9 сентября на конференц-площадках гостиницы «Пулковская». Крупнейшее деловое мероприятие региона посетило более тысячи участников. Программа длилась целый день и проходила на трех площадках одновременно.

Форум начался ярко. Заместитель председателя правительства Ленинградской области Дмитрий Ялов передал «энергию возможностей» гостям в ходе интерактивного «энергетического» Тесла-шоу. Программу продолжила антиконференция с участием губернатора 47-го региона Александра Дрозденко под названием «Дело за малым!». На ней без докладов и формальностей обсуждалась тема молодежного предпринимательства.

- Очень важно дать условия для развития бизнеса, - отметил Александр Дрозденко. - Если мы анализируем сферу малого и среднего бизнеса в Ленинградской области, то цифры впечатляют: у нас занято в МСП более 300 тысяч человек и количество субъектов составляет почти 70 тысяч. А самое главное - в Ленинградской области, несмотря на пандемию и санкционное давление, каждый год растет количество предприятий малого и среднего бизнеса.

Сейчас для молодых предпринимателей существуют различные меры поддержки. Помимо налоговых льгот и каникул, одной из новых и эффективных форм поддержки являются денежные гранты. Это то, что как раз востребовано, и в этом году 45 предпринимателей уже получили гранты на развитие своих бизнес-проектов. Второй по востребованности вид поддержки - лизинг, третий - микрозаймы.

Также на форуме губернатор вручил сертификаты на гранты трем победителям областного конкурса «Проект на миллион».

Кроме выступления Александра Дрозденко и его ответов на вопросы из зала, мероприятие приготовило немало сюрпризов. На дискуссионных сессиях форума и мастер-классах выступили яркие спикеры, например, один из самых известных реалити-бизнес-тренеров в России Владимир Якуба.

И еще на территории форума была организована выставка самозанятых граждан, которые знакомили гостей со своей продукцией - от ювелирных украшений до изделий, напечатанных на 3D-принтере. Виктория Баранова из Выборга одна из них.

- Я представляю мастерскую по изготовлению декоративных изделий и свечеварению, - делится Виктория. - Форум очень интересен для меня, спикеры дают нам актуальные и современные темы. Это важно, чтобы адаптировать бизнес к новым реалиям, не набив кучу шишек. Я благодарна правительству Ленинградской области за поддержку молодых бизнесменов. Отдельно отмечу Центр «Мой бизнес», благодаря которому я в принципе попала сюда. К слову, это отличная возможность для новичков обучиться основам ведения своего дела.

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