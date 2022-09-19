Банк Уралсиб провел в Санкт-Петербурге пресс-ланч, посвященный малому бизнесу. Фото: пресс-служба Банка Уралсиб.

13 сентября Банк Уралсиб собрал журналистов ведущих СМИ Санкт-Петербурга на пресс-ланч с участием заместителя Председателя Правления банка Евгения Абузова, курирующего направление корпоративного и малого бизнеса. Мероприятие было посвящено текущей ситуации в сегменте малого бизнеса, работе банков с предпринимателями и перспективам развития этого взаимодействия. Также в мероприятии онлайн участвовали журналисты крупнейших СМИ федерального уровня – Банки.ру, Ведомости, Forbes, Retailfinance.

Евгений Абузов рассказал о том, как банки смогли перестроить свою работу в изменившихся экономических реалиях 2022 года, как менялись в этот период потребности малого бизнеса в банковских услугах и сервисах, предложения банков и формат взаимодействия с клиентами из данного сегмента, подходы к формированию комплексного предложения для бизнеса, в том числе – в сфере ВЭД.

Зампредседателя Правления Банка Уралсиб отметил, что малый бизнес в целом в очередной раз показал свою устойчивость и адаптивность к самым разным экономическим условиям. В целом формат взаимодействия банка с клиентами малого бизнеса, в том числе, и по направлению кредитования, сильно не изменился, однако рисковая политика стала более осторожной. «Мы поддерживаем текущий портфель, но сильно не увеличиваем его с точки зрения объемов. При этом мы продолжаем выдавать кредиты малому бизнесу, у нас нет отраслевых, или каких-то других ограничений. Понятно, что самые рискованные кредиты сейчас мы перестали выдавать в большом объеме, но по продуктам, которые выдаются под залоги, под какое-либо имущество, недвижимость и оборудование, мы ограничений не видим», – сказал Евгений Абузов. Банк также активно участвует во всех государственных программах поддержки кредитования МСП.

Одна из особенностей текущего года – большой приток в банк клиентов малого бизнеса, занимающихся внешнеэкономической деятельностью. В условиях санкций предприниматели переходили на обслуживание в банки, не попавшие под санкционные ограничения и имеющие широкую линейку продуктов для ведения ВЭД. Поэтому в 2022 году количество таких клиентов в Уралсибе выросло в 3–4 раза.

Также заместитель Председателя Правления Уралсиба рассказал и о цифровизации продуктов и услуг для малого бизнеса. Ключевая новость – с 2023 года все продукты для бизнеса можно будет получить в онлайн-формате.

«Со следующего года у нас в банке все продукты для бизнеса получают возможность цифрового обслуживания без офлайн-взаимодействия с точкой продаж. У нас уже есть ряд таких продуктов. Например, банковские гарантии мы выдаем клиенту за минуты или часы, не видя клиента, одобряем кредитный риск. Выдаем так по 3–5 млрд ежемесячно и этот продукт полностью цифровой. По всем продуктам у нас старт по переходу в цифровой формат в январе-феврале следующего года. Это даст возможность взаимодействовать с другими сегментами, с которыми мы не работаем, в других локациях, где мы ранее не работали. Одна из наших задач – увеличить взаимодействие с клиентами, которые работают на маркетплейсах», – отметил Евгений Абузов.

Также спикер рассказал о развитии сети специализированных Центров по развитию малого бизнеса Уралсиба, всего за год банком было открыто 16 таких специализированных офисов в крупных городах присутствия. Один из них был открыт в Санкт-Петербурге буквально накануне встречи с журналистами. Евгений Абузов отметил важность работы таких центров, поскольку у клиентов должны быть широкие возможности полноценного взаимодействия с банком как в онлайн, так и в офлайн-формате.