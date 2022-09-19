Люди идут пешком, водители едут по газонам из-за огромной пробки на Пулковском шоссе

Выезд из аэропорта на Пулковское шоссе занимает полтора часа. Фото: Яндекс.Карты.

Пробка на Пулковском шоссе продолжает отравлять жизнь петербургским водителям. Вечером в понедельник движение от аэропорта до КАДа практически встало. Не едет и отрезок от тоннеля в Пушкин. Вместе с автомобилистами в ловушке дорожных работ оказались и пассажиры автобусов. Но у них есть выбор: люди выходят на улицу и идут пешком несколько километров.

- На Пулковском шоссе опять пробки люди идут пешком, - пишет телеграм-канал «ЧП Питер».

А вот у водителей такого выбора нет. Им или остается собирать нервы в кулак и терпеть изматывающую пробку в машине, или нарушать правила. Некоторые так и делают, выезжая на газон.

- Пулково. Выезжал из аэропорта 1,5 часа назад. У многих сдают нервы, - пишет в группе ВКонтакте «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», застрявший на замершей дороге к Пулковскому шоссе.

Пассажиры автобусов выходят и идут пешком. Фото: t.me/chp_piter

На снятых им кадрах видно, как машины одна за другой пытаются объехать царь-пробку по зеленой еще травке.

- И почему я так не сделал? - задается вопросом автор видео.

В итоге, простояв в заторе два часа, он уехал в сторону Пушкина. А тем водителям, которым надо было в Петербург, пришлось стоять дальше.

И увы, утешить петербуржцев нечем. Ремонт на Пулковском шоссе продлится аж до 23 октября. То есть испытывать нервы на прочность придется еще больше месяца.

Напомним, что с утра в Петербурге отмечались 7-бальные пробки. Стояло не только Пулковское шоссе, но и Московское с Приморским, где тоже идут дорожные работы.

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