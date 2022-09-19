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Политика19 сентября 2022 19:31

Финляндия может создать национальное законодательство, запрещающее въезд граждан России

Такое предложение выдвинул канцлер юстиции Туомас Пеюсти
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Финляндия может запретить въезд жителям России

Финляндия может запретить въезд жителям России

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Финляндия может создать национальное законодательство, запрещающее въезд граждан России. С таким предложением выступил канцлер юстиции Туомас Пеюсти, который ранее наоборот предлагал не вводить запрет на въезд россиян. Об этом 19 сентября 2022 года сообщает финское агентство STT.

- Финляндии следует изучить и рассмотреть национальное санкционное законодательство, на основании которого въезд в страну также может быть ограничен, - заявил Туомас Пеюсти.

Пока что МИД Финляндии считает, что прекращение оформления туристических виз для россиян или полный запрет въезда в страну может противоречить законодательству Европейского Союза. Однако Пеюсти отмечает, что исключительных случаях возможны общие ограничения в отношении лиц, прибывающих из определенной страны. В данном случаи России. Для того, чтобы запретить россиянам въезд потребуется решение ЕС либо национальное законодательство.

- Решение Союза является наиболее эффективным в том смысле, что оно распространяется на все государства-члены, и его проще всего реализовать в Финляндии, - подчеркнул канцлер.

Политика: В ВЕРХАХ