Финляндия может запретить въезд жителям России Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Финляндия может создать национальное законодательство, запрещающее въезд граждан России. С таким предложением выступил канцлер юстиции Туомас Пеюсти, который ранее наоборот предлагал не вводить запрет на въезд россиян. Об этом 19 сентября 2022 года сообщает финское агентство STT.

- Финляндии следует изучить и рассмотреть национальное санкционное законодательство, на основании которого въезд в страну также может быть ограничен, - заявил Туомас Пеюсти.

Пока что МИД Финляндии считает, что прекращение оформления туристических виз для россиян или полный запрет въезда в страну может противоречить законодательству Европейского Союза. Однако Пеюсти отмечает, что исключительных случаях возможны общие ограничения в отношении лиц, прибывающих из определенной страны. В данном случаи России. Для того, чтобы запретить россиянам въезд потребуется решение ЕС либо национальное законодательство.

- Решение Союза является наиболее эффективным в том смысле, что оно распространяется на все государства-члены, и его проще всего реализовать в Финляндии, - подчеркнул канцлер.