Пожар площадью 1000 квадратных метров тушат на складе оборудования в Шушарах

В Шушарах горит склад. Фото: ГУ МЧС РФ по СПб

Серьезный пожар тушат в промзоне в Шушарах. Пламя вспыхнуло в помещении склада, предположительно с холодильным оборудованием, расположенного на Пушкинской улице. Сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного МЧС рано утром вторника, 20 сентября.

- В 6:40 поступило сообщение о пожаре по адресу: Пушкинский район, поселок Шушары, улица Пушкинская, дом 25. В складском здании размером 40х110 метров происходит горение на площади 500 квадратных метров, - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Санкт-Петербургу.

Площадь возгорания достигла 100 квадратных метров. Фото: vk.com/shushary_story

На место быстро примчались первые наряды спасателей, но огонь продолжал распространяться и в 7:20 ранг пожара повышен до второго номера .

Сейчас с огнем в Шушарах борются 48 бойцов МЧС, на месте работает десять единиц пожарной техники.

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В 8:27 ранг пожара повышен до номера 3. Площадь возгорания выросла до 1000 квадратных метров. На месте работает 56 спасателей МЧИ и 14 единиц техники.

Из-за пожара усилилась и без того тяжелая дорожная обстановка в Шушарах. Въезд и выезд из микрорайона встали намертво.

В 10:24 пожар локализован, ранг понижен до второго.